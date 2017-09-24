 YENİ MALATYASPOR DEPLASMANDA GÜLDÜ – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    YENİ MALATYASPOR DEPLASMANDA GÜLDÜ

    YENİ MALATYASPOR DEPLASMANDA GÜLDÜ

    Spor Toto Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor deplasmanda konuğu olduğu Karabükspor'u 4-2 mağlup etti.

    Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan ve Serkan Tokat'ın düdük çaldığı mücadelede konuk ekip Yeni Malatyaspor 15. dakikada Yalçın Ayhan, 39. dakikada Adem Büyük ve 45. dakikada Eren Tozlu ile 3-0'ı yakaladı, Karabükspor 56. dakikada Mustapha Yatabare'yle farki ikiye, 84. dakikada da Gabriel Torje'yle bire indirdi, maçta gol perdesini 89. dakikada Khalid Boutaib kapattı: 4-2.

    Karşılaşmadan 4-2 galip ayrılan Yeni Malatyaspor bu sonucun ardından 7 puana ulaşarak 11. sıraya yükselirken, 5 puanda kalan Karabükspor 15. sıraya geriledi.

    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:59
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