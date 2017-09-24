YENİ MALATYASPOR DEPLASMANDA GÜLDÜ
Spor Toto Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor deplasmanda konuğu olduğu Karabükspor'u 4-2 mağlup etti.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan ve Serkan Tokat'ın düdük çaldığı mücadelede konuk ekip Yeni Malatyaspor 15. dakikada Yalçın Ayhan, 39. dakikada Adem Büyük ve 45. dakikada Eren Tozlu ile 3-0'ı yakaladı, Karabükspor 56. dakikada Mustapha Yatabare'yle farki ikiye, 84. dakikada da Gabriel Torje'yle bire indirdi, maçta gol perdesini 89. dakikada Khalid Boutaib kapattı: 4-2.
Karşılaşmadan 4-2 galip ayrılan Yeni Malatyaspor bu sonucun ardından 7 puana ulaşarak 11. sıraya yükselirken, 5 puanda kalan Karabükspor 15. sıraya geriledi.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:59
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DESTAN
Toplam 43
Yorum
rohagi Yayinci kuruluslar para kazansin diye organize edilen SUPERLIG. Futbolun icine para girince tadi kacti beeee....!!
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3 MAÇ CEZA ALABİLİR!
Toplam 20
Yorum
AFYONLU Dün geceden sonra Fenerbahçemliğimle birkez daha gurur duydum.Dürüstlük ve Şeref herkesin taşıyabileceği birşey değildir.Bazıları kaldıramaz
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DESTAN
Toplam 43
Yorum
bjk Evet yenemeyiz o kelime daha icat edilmedi sen bul ne yaparız.
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