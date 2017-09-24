46 TARAFTAR HAKKINDA İŞLEM

Fenerbahçelilere yapılan işlemler şu şekilde; 4 kişiye meşale yakmak, 4 kişi usulsüz bilet satışı, 2 kişiye yasaklı madde sokmak, 5 kişiye sahaya yabancı madde atmak, 5 kişiye taşkınlık, 4 kişiye alkollü giriş, 1 kişiye hakaret içeren pankart, 1 kişiye yasak alanlara girmek, 3 kişiye taşkınlık ve küfürlü tezahürat ve 1 kişiye küfürlü tezahürattan işlem yapıldı.



16 BEŞİKTAŞ TARAFTARINA İŞLEM YAPILAN SUÇLAR

Beşiktaşlılara yapılan işlemler ise şu şekilde; 1 kişiye uyuşturucu madde, 1 kişiye bıçakla içeri girme, 5 kişiye torpille içeri girme, 2 kişiye meşale bulundurmak, 4 kişiye taşkınlık, 2 kişiye usulsüz giriş ve1 kişiye ise meşale yakmak suçundan işlem yapıldı.