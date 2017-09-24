46 TARAFTAR HAKKINDA İŞLEM
İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri dün Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumunda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında, 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında her iki takım taraftarlarından toplam 46 kişiye işlem yaptı.
Fenerbahçelilere yapılan işlemler şu şekilde; 4 kişiye meşale yakmak, 4 kişi usulsüz bilet satışı, 2 kişiye yasaklı madde sokmak, 5 kişiye sahaya yabancı madde atmak, 5 kişiye taşkınlık, 4 kişiye alkollü giriş, 1 kişiye hakaret içeren pankart, 1 kişiye yasak alanlara girmek, 3 kişiye taşkınlık ve küfürlü tezahürat ve 1 kişiye küfürlü tezahürattan işlem yapıldı.
16 BEŞİKTAŞ TARAFTARINA İŞLEM YAPILAN SUÇLAR
Beşiktaşlılara yapılan işlemler ise şu şekilde; 1 kişiye uyuşturucu madde, 1 kişiye bıçakla içeri girme, 5 kişiye torpille içeri girme, 2 kişiye meşale bulundurmak, 4 kişiye taşkınlık, 2 kişiye usulsüz giriş ve1 kişiye ise meşale yakmak suçundan işlem yapıldı.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:25
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ABIDAL'DEN ALİ PALABIYIK YORUMU
Toplam 19
Yorum
Cimbom Fenerasyon spor kulübünden başka ne beklenir herseyy normal sıkıntı yok yani
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ESTEBAN ÖLÜMDEN DÖNDÜ!
Toplam 1
Yorum
Hasan Geçmiş olsun.
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FIRAT'TAN ŞOK HAREKET
Toplam 12
Yorum
Vatandas Cok kotu bir goruntu. Boyle yoneticiler oldukça fenerden nefret eden çok olur.
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