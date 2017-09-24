 46 TARAFTAR HAKKINDA İŞLEM – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    46 TARAFTAR HAKKINDA İŞLEM

    46 TARAFTAR HAKKINDA İŞLEM

    İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri dün Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumunda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında, 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında her iki takım taraftarlarından toplam 46 kişiye işlem yaptı.

    Fenerbahçelilere yapılan işlemler şu şekilde; 4 kişiye meşale yakmak, 4 kişi usulsüz bilet satışı, 2 kişiye yasaklı madde sokmak, 5 kişiye sahaya yabancı madde atmak, 5 kişiye taşkınlık, 4 kişiye alkollü giriş, 1 kişiye hakaret içeren pankart, 1 kişiye yasak alanlara girmek, 3 kişiye taşkınlık ve küfürlü tezahürat ve 1 kişiye küfürlü tezahürattan işlem yapıldı.

    16 BEŞİKTAŞ TARAFTARINA İŞLEM YAPILAN SUÇLAR
    Beşiktaşlılara yapılan işlemler ise şu şekilde; 1 kişiye uyuşturucu madde, 1 kişiye bıçakla içeri girme, 5 kişiye torpille içeri girme, 2 kişiye meşale bulundurmak, 4 kişiye taşkınlık, 2 kişiye usulsüz giriş ve1 kişiye ise meşale yakmak suçundan işlem yapıldı.

    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 14:25
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