Rakamlarla derbi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bu görevi yürüttüğü dönemde Beşiktaş derbilerinde 24 galibiyet, 16 yenilgi gördü. Sarı-lacivertli takım Aziz Yıldırım döneminde Beşiktaş'a toplam 80 gol attı, kalesinde 66 gole engel olamadı. Başkan Fikret Orman döneminde F.Bahçe ile oynadığı 13 derbi maçtan 3'ünü kazandı, 6'sını yitirdi, 4'ünde de berabere kaldı.



EN FARKLI GALİBİYETİ: 7-0

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında en farklı skorlu galibiyetini 6 Aralık 1958'de oynanan özel maçta 7-0'lık skorla elde etti. Beşiktaş ise 23 Mart 1941'deki özel karşılaşmada rakibini 7-1 yendi.



LiGDE ÜSTÜN BEŞiKTAŞ: 5-1

Ligde Beşiktaş, 6 Ocak 1990'da F.Bahçe'yi 5-1 yenerek en farklı skorlu galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca, 16 Mayıs 1987 ve 21 Kasım 1987'deki lig maçlarında rakibini 4-0'lık skorlarla yendi.



FENER'iN EN SKORERi CEMiL TURAN

Fenerbahçe adına Beşiktaş'a en fazla gol atan isim Cemil Turan. Sarı-lacivertli efsanenin Kartal'a karşı 19 golü bulunuyor.



REKABETiN EN GOLCÜSÜ BABA HAKKI

Rekabette en fazla golü Beşiktaş'ın efsane kaptanı Hakkı Yeten attı. Fenerbahçe'ye karşı 58 kez Beşiktaş forması giyen "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 32 kez fileleri havalandırdı.



EN ERKEN GOL ELViR BOLiC'TEN

Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde bilinen en erken golü Elvir Bolic attı. İki takım arasında 10 Mart 1996'da İnönü Stadı'nda yapılan lig maçının 21. saniyesinde fileleri havalandıran Fenerbahçeli Bolic, rekabetin kayıtlara geçen en erken golünü kaydetti.



REKOR RIZA ÇALIMBAY'DA

Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde en çok forma giyen futbolcu unvanı Beşiktaşlı Rıza Çalımbay'a ait. Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı formayla Fener'e karşı 64 maçta görev yaptı.



1959: Rakipler arasında ilk resmi maç, 12 Kasım 1926'da oynandı. Taksim Stadı'ndaki İstanbul Ligi maçı golsüz eşitlikle sonuçlandı. Profesyonel lig tarihindeki ilk karşılaşma ise 18 Mart 1959'da İnönü Stadı'nda oynandı. Fenerbahçe 1-0 kazandı.



29: Derbilerde en çok görülen sonuç 1-0 oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 40, Beşiktaş da Fenerbahçe'yi 37 kez 1-0'lık sonuçlarla yendi. Toplam 13 ayrı statta karşılaşan rakipler ayrıca 29 kez de 0-0 berabere kaldı.



41: İki takımın son 15 sezonda yaptığı 41 resmi maçta hakemler toplam 28 kırmızı, 231 de sarı kart kullandı.



91: Rakipler arasında, penaltılar hariç en fazla golün atıldığı maçta sporseverler 9 gol izledi. İnönü Stadı'nda 11 Ağustos 1974'te yapılan TSYD Kupası maçını Beşiktaş 5-4 kazanırken, filelere giden 9 gol, 93 yıllık rekabette bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti.



29: Rekabetin 93 yıllık geçmişinde iki takım formasını da giyen pek çok futbolcu bulunuyor. Son 20 yılda iki takımda da oynayan toplam futbolcu sayısı 29.