Kılıçlar çekildi

Saat 19.30’da zaman duracak. f.bahçe ve beşiktaş dev derbide kozlarını paylaşacak. Zorlu derbi iki takımın 344. kapışması olacak. Kartal, 12 senedir maç kazanamadığı Kadıköy’den 3 puanla dönüp zirveyi. kovalamak istiyor. Oynadığı son 8 derbide mağlubiyet görmeyen Kanarya ise ligdeki iddiasını sürdürmenin peşinde.

Fenerbahçe ve Beşiktaş Süper Lig'in 6. haftasında bugün Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Saat 19.30'da başlayacak ve hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği derbide iki tarafın da tek düşüncesi 3 puan... Geçen hafta deplasmanda Alanyaspor'u 4-1 yenen Fenerbahçe, Beşiktaş'ı da devirip bu sezon ligde ilk defa üst üste 2 galibiyet almak istiyor. Beşiktaş ise son galibiyetini 17 Nisan 2005'te aldığı (4-3) Kadıköy'de bu gidişatı noktalamak amacında.



4'ER GALİBİYET, BERABERLİK

Oynadığı son 8 derbi maçı da kaybetmeyen Kanarya, son olarak 27 Eylül 2015'te deplasmanda Beşiktaş'a 3-2 yenilmiş, daha sonraki 8 derbide dörder galibiyet ve beraberlik almıştı. Fenerbahçe bu maçlarda G.Saray ve Beşiktaş'ın filelerine toplam 8 gol atarken sadece 2 gol yedi ve 6 derbide kalesini gole kapattı.



TOSİC BELKİ, ADRİANO YOK

Öte yandan Beşiktaş'ta kırmızı kart cezası sona eren Dusko Tosic, bugün görev verilmesi halinde forma giyebilecek. Konyaspor ile Vodafone Park'ta oynanan maçta sakatlanarak 40. dakikada yerini Necip Uysal'a bırakan ve tedavisi süren Adriano'nun ise görev yapması beklenmiyor. Fenerbahçe'de ise cezalı oyuncu bulunmuyor.