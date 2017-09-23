Güneş söndü!
Ligde ve Avrupa'da rüzgar gibi esen Beşiktaş'ı Fenerbahçe durdurdu! Kadıköy'de iki takımın da 9 kişi tamamladığı maçta Fenerbahçe, siyah-beyazlıları Giuliano ve Janssen'in penaltı golleriyle 2-1 yenerek rakibine bu sezonki ilk yenilgisini tattırdı. Beşiktaş'ın maçtaki tek golünü Ryan Babel kaydetti. Şenol Güneş maçı tribünde tamamlarken, Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı ile Neto; Beşiktaş'ta ise Quaresma ile Atiba Hutchinson kırmızı kart gördü. Maçın ardından ise Oğuzhan Özyakup, hakem Ali Palabıyık'a itirazları nedeniyle Kadıköy'de kızaran 3. Beşiktaşlı oldu
Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaştı. Ülker Stadı'nda Hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği karşılaşmayı Fenerbahçe Giuliano ve Janssen'in penaltı golleriyle 2-1 kazandı ve kötü gidişe son verdi.
Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı karşılaşmaya kırmızı kartlar damgasını vurdu. Beşiktaş'ta Quaresma ve Atiba, Fenerbahçe'de ise Neto ile İsmail Köybaşı kırmızı kart gördü.
2 takımın da 9 kişi tammaladığı son yılların en unutulmaz derbisini 2-1 kazanan Fenerbahçe, siyah-beyazlılara karşı sahasındaki yenilmezlik serisini 14 yıla çıkardı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 11'e çıkardı Beşiktaş ise 13 puanda kaldı.
FENERBAHÇE GİULİNAO İLE GOLÜ BULDU
Taraftarının müthiş desteğiyle maça baskılı başlayan Fenerbahçe, sık sık Gary Medel'in bulunduğu sağ kanadı kullandı.
Sarı-lacivertliler, baskılı oyununun neticesinde 19. dakikada penaltı kazandı. Medel'in müdahalesiyle Janssen'in yerde kaldığı pozisyonda hakem Ali Palabıyık penaltı dedi. Fenerbahçe'de Brezilyalı yıldız Giuliano penaltıyı gole çevirdi ve maçtaki eşitliği 19. dakikada bozdu.
QUARESMA'YA KIRMIZI KART! BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ
Giuliano'nun penaltı golüyle yenik duruma düşen Beşiktaş, 43. dakikada Quaresma'nın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. 41'de ilk sarı kartını gören Portekizli oyuncu, 2 dakika sonra bu kez Valbuena'nın bileğine vurunca hakem Ali Palabıyık tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.
FENERBAHÇE'DE NETO KIRMIZI KART GÖRDÜ!
Fenerbahçe'nin sahadaki sayısal üstünlüğü yalnızca 2 dakika sürdü! Sarı-lacivertlilerin Portekizli stoperi Luis Neto, 45. gole giden Cenk Tosun'u son adam pozisyonunda kayarak durdurdu. Hakem Ali
NETO OYUNDAN ATILDI!
Cenk Tosun, rakibi Luis Neto'dan sıyrılıp kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda Luis Neto'nun müdahalesiyle yerde kalıyor ve hakem Ali Palabıyık kırmızı kartla Luis Neto'yu oyundan ihraç ediyor. Fenerbahçe takımı da 10 kişi kaldı.
Maçın ilk yarısı Giuliano'nun tek golüyle 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.
İKİ TAKIMDA DA DEĞİŞİKLİKLER
Aykut Kocaman ikinci yarının başında Mehmet Ekici'nin yerine Mehmet Topal'ı sahaya sürerken, Şenol Güneş 58'de Talisca'yı çıkarıp Negredo'yu sahaya sürdü.
Beşiktaş'ta 60. dakikada Negredo'nun attığı gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.
KAMENİ GEÇİT VERMEDİ
İkinci yarının en net pozisyonunda Caner'in kullandığı köşe vuruşunda Caner kafayı vurdu, Kameni ağlara giden topu son anda çıkardı.
JANSSEN PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ
Fenerbahçe Janssen'in penaltıdan attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Alper'in şutunda Atiba'nın eline çarpan top sonrası hakem Ali Palabıyık beyaz noktayı gösterdi ve Atiba'yı kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Penaltıyı gole çeviren Vincent Janssen skoru 2-0'a getirdi.
RYAN BABEL KARŞILIK VERDİ
Beşiktaş bu gole 87. dkakikada Ryan Babel'le karşılık verdi. Siyah-beyazlılar, Hollandalı golcünün golüyle farkı bire indirdi. Negredo'nun kafayla indirdiği topta Ryan Babel topu filelere gönderdi.
FENERBAHÇE DE 9 KİŞİ!
Kadıköy'de 88. dakikada 4. kez kırmızı kart çıktı. İsmail Köybaşı, Oğuzhan Özyakup'a yaptığı sert faul neticesinde direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve takımını 9 kişi bıraktı.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:53
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
NEW_FENERBAHCE IYI YAPMIŞSIN AYKUT HOCA YOKSA BU ADAMIN GIDECEGI YOK...!!
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
FB Volkan takımdan hemen gönderilmeli, bu tavırları takıma zarar verir,söyledikleri ile yaptıkları bir değil
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Çok hızlı çıkıyorlar!
Toplam 4
Yorum
UA1905 Zaten ben derbilerde galibiyet beklemiyorum bu adam büyük maçlarda takıma defans yaptırıyor GALATASARAY'ın hücumcu geleneğini bozuyor
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