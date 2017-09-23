Güneş söndü!

Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaştı. Ülker Stadı'nda Hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği karşılaşmayı Fenerbahçe Giuliano ve Janssen'in penaltı golleriyle 2-1 kazandı ve kötü gidişe son verdi.

Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı karşılaşmaya kırmızı kartlar damgasını vurdu. Beşiktaş'ta Quaresma ve Atiba, Fenerbahçe'de ise Neto ile İsmail Köybaşı kırmızı kart gördü.

2 takımın da 9 kişi tammaladığı son yılların en unutulmaz derbisini 2-1 kazanan Fenerbahçe, siyah-beyazlılara karşı sahasındaki yenilmezlik serisini 14 yıla çıkardı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 11'e çıkardı Beşiktaş ise 13 puanda kaldı.

FENERBAHÇE GİULİNAO İLE GOLÜ BULDU

Taraftarının müthiş desteğiyle maça baskılı başlayan Fenerbahçe, sık sık Gary Medel'in bulunduğu sağ kanadı kullandı.

Sarı-lacivertliler, baskılı oyununun neticesinde 19. dakikada penaltı kazandı. Medel'in müdahalesiyle Janssen'in yerde kaldığı pozisyonda hakem Ali Palabıyık penaltı dedi. Fenerbahçe'de Brezilyalı yıldız Giuliano penaltıyı gole çevirdi ve maçtaki eşitliği 19. dakikada bozdu.

QUARESMA'YA KIRMIZI KART! BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ

Giuliano'nun penaltı golüyle yenik duruma düşen Beşiktaş, 43. dakikada Quaresma'nın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. 41'de ilk sarı kartını gören Portekizli oyuncu, 2 dakika sonra bu kez Valbuena'nın bileğine vurunca hakem Ali Palabıyık tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.

FENERBAHÇE'DE NETO KIRMIZI KART GÖRDÜ!

Fenerbahçe'nin sahadaki sayısal üstünlüğü yalnızca 2 dakika sürdü! Sarı-lacivertlilerin Portekizli stoperi Luis Neto, 45. gole giden Cenk Tosun'u son adam pozisyonunda kayarak durdurdu. Hakem Ali

NETO OYUNDAN ATILDI!

Cenk Tosun, rakibi Luis Neto'dan sıyrılıp kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda Luis Neto'nun müdahalesiyle yerde kalıyor ve hakem Ali Palabıyık kırmızı kartla Luis Neto'yu oyundan ihraç ediyor. Fenerbahçe takımı da 10 kişi kaldı.



Maçın ilk yarısı Giuliano'nun tek golüyle 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

İKİ TAKIMDA DA DEĞİŞİKLİKLER

Aykut Kocaman ikinci yarının başında Mehmet Ekici'nin yerine Mehmet Topal'ı sahaya sürerken, Şenol Güneş 58'de Talisca'yı çıkarıp Negredo'yu sahaya sürdü.

Beşiktaş'ta 60. dakikada Negredo'nun attığı gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

KAMENİ GEÇİT VERMEDİ

İkinci yarının en net pozisyonunda Caner'in kullandığı köşe vuruşunda Caner kafayı vurdu, Kameni ağlara giden topu son anda çıkardı.

JANSSEN PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ

Fenerbahçe Janssen'in penaltıdan attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Alper'in şutunda Atiba'nın eline çarpan top sonrası hakem Ali Palabıyık beyaz noktayı gösterdi ve Atiba'yı kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Penaltıyı gole çeviren Vincent Janssen skoru 2-0'a getirdi.

RYAN BABEL KARŞILIK VERDİ

Beşiktaş bu gole 87. dkakikada Ryan Babel'le karşılık verdi. Siyah-beyazlılar, Hollandalı golcünün golüyle farkı bire indirdi. Negredo'nun kafayla indirdiği topta Ryan Babel topu filelere gönderdi.

FENERBAHÇE DE 9 KİŞİ!

Kadıköy'de 88. dakikada 4. kez kırmızı kart çıktı. İsmail Köybaşı, Oğuzhan Özyakup'a yaptığı sert faul neticesinde direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve takımını 9 kişi bıraktı.