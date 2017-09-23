Derbi canavarı

Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu. Beşiktaş'a karşı 13 maçtır evinde yenilmeyen sarı-lacivertliler, 8 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Söz konusu süreçte 21 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü. Kanarya, Galatatasaray'a karşı da iç sahada geçilmesi güç bir başarıya imza attı.Sarı-kırmızılı ekibe son olarak 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de yaptığı 18 mücadelede yenilmedi. Bu süreçte 14 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 4 karşılaşmayı da berabere tamamladı; rakip kaleye 28 gol gönderirken, 8 gole engel olamadı. Öte yandan toplamda 344. kez karşılaşacak iki takımdan Fenerbahçe'nin 130, Beşiktaş'ın 123 zaferi bulunuyor. Taraflar arasındaki 122 lig maçında da Fenerbahçe 45, Beşiktaş 38 kez galip geldi. Kanarya 93 yıllık rekabetin gol sayısında da 470- 430 üstün olan takım.