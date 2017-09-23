Derbi canavarı
Fenerbahçe, iç sahada derbi maç kaybetmemesiyle dikkati çekiyor.
Sarı-kırmızılı ekibe son olarak 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de yaptığı 18 mücadelede yenilmedi. Bu süreçte 14 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 4 karşılaşmayı da berabere tamamladı; rakip kaleye 28 gol gönderirken, 8 gole engel olamadı. Öte yandan toplamda 344. kez karşılaşacak iki takımdan Fenerbahçe'nin 130, Beşiktaş'ın 123 zaferi bulunuyor. Taraflar arasındaki 122 lig maçında da Fenerbahçe 45, Beşiktaş 38 kez galip geldi. Kanarya 93 yıllık rekabetin gol sayısında da 470- 430 üstün olan takım.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:45
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Trabzonspor'da Fatih Terim bombası
Toplam 39
Yorum
FARUK Merhaba fatih terim bitmiştir velevki trabzona alınması hiçte iyi olacağını sanmam alnırsa trabzon taraftar kaybına uğrayacağına inanıyorum
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Geçtiğimiz sezon gergin geçmişti
Toplam 4
Yorum
yunus eliniz kolunuz oynamasın beşiktaş ağır taştır.
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Suçlu ayağa kalk!
Toplam 13
Yorum
ts61 Ortada yönetici yok. ersun herşeyi yönetiyor. ikisi beraber gitmeli bu rezillikten sonra istifa ederler artık.trabzonun tarihine geçtiniz
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