Süper Lig'de haftanın programı

Süper Lig'de haftanın en önemli maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın saat 19.30'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. TFF 1. Lig'de ise 25 Eylül Pazartesi günü Adana derbisinde Adana Demirspor, Adanaspor'u konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:



Süper Lig

Bugün:

20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

Yarın:

14.00 Atiker Konyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.30 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Ankara 19 Mayıs)

19.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

24 Eylül Pazar:

14.00 Kardemir Karabükspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)

16.30 Kasımpaşa-Kayserispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.30 Bursaspor-Galatasaray (Bursa Büyükşehir Belediye)

25 Eylül Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Osmanlıspor (Antalya)



TFF 1. lig



Yarın:

15.00 Altınordu-Gaziantepspor (Bornova)

21.00 Manisaspor-İstanbulspor (Manisa 19 Mayıs)

24 Eylül Pazar:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor (Elazığ Atatürk)

16.00 Akın Çorap Giresunspor-Elazığspor (Giresun Atatürk)

19.00 MKE Ankaragücü-Samsunspor (Ankara 19 Mayıs)

19.00 Gazişehir Gaziantep-Eskişehirspor (Gaziantep)

25 Eylül Pazartesi:

16.00 Ümraniyespor-Denizlispor (Ümraniye Belediye Şehir)

19.00 Balıkesirspor Baltok-Çaykur Rizespor (Balıkesir Atatürk)

20.00 Adana Demirspor-Adanaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)



TFF 2. Lig



Kırmızı Grup:

Yarın:

15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Seyrantepe)

15.30 Hatayspor-Tokatspor (Antakya Atatürk)

15.30 Kastamonuspor 1966-Sivas Belediyespor (Kastamonu Gazi)

15.30 Keçiörengücü-Mersin İdmanyurdu (Ankara Aktepe)

16.00 İnegölspor-Etimesgut Belediyespor (İnegöl İlçe)

16.00 Kocaeli Birlikspor-Bucaspor (Kocaeli Alparslan Türkeş)

24 Eylül Pazar:

16.00 Sancaktepe Belediyespor-Menemen Belediyespor (Maltepe Hasan Polat)

16.00 Sarıyer-Eyüpspor (Yusuf Ziya Öniş)

19.00 Afjet Afyonspor-Tuzlaspor (Afyonkarahisar Yeni Şehir)



Beyaz Grup:

Yarın:

15.00 Gümüşhanespor- SBS İnşaat Kırklarelispor (Gümüşhane Yenişehir)

15.00 Şanlıurfaspor-Fatih Karagümrük (Mardin 21 Kasım)

15.30 Hacettepe-Silivrispor (Cebeci İnönü)

15.30 Zonguldak Kömürspor-Fethiyespor (Karaelmas K. Köksal)

16.00 Nazilli Belediyespor-Altay (Nazilli İlçe)

19.00 Karşıyaka-Niğde Belediyespor (İzmir Atatürk)

19.00 Kahramanmaraşspor-Konya Anadolu Selçukspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

24 Eylül Pazar:

15.30 BUGSAŞ Spor-Bandırmaspor (Ankara OSTİM)

16.00 Pendikspor-Sakaryaspor (Pendik)



TFF 3. Lig



1. Grup:

Yarın:

15.00 Bayburt Grup Özel İdare-Yeni Altındağ Belediyespor (Bayburt Genç Osman)

15.00 Batman Petrolspor-Orhangazi Belediyespor (Batman 16 Mayıs)

15.30 Erbaaspor-12 Bingölspor (Erbaa İlçe)

16.00 Çatalcaspor-Kemerspor 2003 (Ziya Altınoğlu)

16.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Erzin Belediyespor (Mümin Özkasap)

16.00 Bergama Belediyespor-Dardanelspor (Bergama 14 Eylül)

16.00 Halide Edip Adıvarspor-Ofspor (Vefa)

24 Eylül Pazar:

15.30 Kozan Belediyespor-Düzcespor (İsmet Atlı)

16.00 Bayrampaşa-Yomraspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)



2. Grup

Yarın:

15.00 Yeni Orduspor-Turgutluspor (Ordu 19 Eylül)

15.00 Pazarspor-Gölcükspor (Pazar)

15.30 Kayseri Erciyesspor-Darıca Gençlerbirliği (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

16.00 Ergene Velimeşespor-Tire 1922 Spor (Lüleburgaz 8 Kasım)

16.00 Muğlaspor-Diyarbekirspor (Muğla Atatürk)

16.00 Yeşil Bursa-Van Büyükşehir Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

24 Eylül Pazar:

15.00 Anagold 24 Erzincanspor- 1461 Trabzon (Erzincan 13 Şubat)

15.30 Ankara Demirspor-Erokspor (TCDD Ankara Demirspor)

16.00 Anadolu Bağcılarspor-Kırıkhanspor (Bağcılar Mahmutbey)



3. Grup

Yarın:

15.00 Elaziz Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Elazığ Atatürk)

15.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

15.30 Çorum Belediyespor-UTAŞ Uşakspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

15.30 Payasspor-Tekirdağspor (Payas İlçe)

19.00 Tarsus İdmanyurdu-Aydınspor 1923 (Tarsus İlçe)

19.00 Kocaelispor-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor (İzmit İsmet Paşa)

24 Eylül Pazar:

13.30 Cizrespor-Ankara Adliyespor (Cizre İlçe)

15.00 Arsinspor-Osmaniyespor (Arsin İlçe)

16.00 Kızılcabölükspor-Karacabey Birlikspor (Kızılcabölük Semt Sahası)