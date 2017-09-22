Fenerbahçe ve Beşiktaş 345. randevuda
Süper Lig’in 6. haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçta Fenerbahçe ile Beşiktaş, 345. kaşrılaşacak.
Ezeli rekabette oynanan son iki lig maçı da berabere bitti. Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 8 lig maçından 1 kez sahadan galip ayrılan taraf olurken, 3 kez de yenildi.
Oğuzhan kadroda
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi C grubu ilk maçı olan Porto mücadelesinde sakatlanarak, sol uyluk arka adalesinde kanama tespit edilen Oğuzhan Özyakup, derbide kadroda olacak. Lig'in 5. haftasında Atiker Konyaspor'a karşı forma giymeyen Oğuzhan'ın Teknik Direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde derbide siyah-beyazlı forma ile ilk 11'de olacak.
Tosic'in cezası sona erdi
Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynanan Kardemir Karabükspor mücadelesinde kırmızı kart gören Dusko Tosic, 1 maç ceza aldı. Lig'in 5. haftasında oynanan Atiker Konyaspor karşılaşmasında forma giymeyen Sırp futbolcu, sarı-lacivertliler karşısında forma giyebilecek.
Adriano eksikliği
Geçen hafta oynanan Atiker Konyaspor mücadelesinin 40. dakikasında yaşadığı sakatlık sebebiyle yerini Necip Uysal'a bırakan Adriano Correia, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Brezilyalı oyuncunun ligin 4. haftasında oynanan Kardemir Karabükspor mücadelesinden önce sağ dizinden sakatlık yaşadığı biliniyordu.
Gol seçenekleri
Derbi öncesi geride kalan 5 haftada iki takımda da atılan goller 7 farklı oyuncudan geldi. Beşiktaş'ta atılan 9 gol, Pepe, Cenk Tosun, Babel, Talisca, Tosic, Atiba ve Quaresma'dan gelirken, sarı lacivertli ekipte ise atılan 12 golde Valbuena, Skrtel, Alper, Dirar, Janssen, Ozan Tufan ve Guiliano'nun imzası bulunuyor.
Deplasman golcüleri
Beşiktaş'ın deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ta dış saha golcüleri dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı ekipte deplasmanda atılan 5 golün 3'ü Babel'den gelirken, 2'sini de Brezilyalı oyuncu Talisca kaydetti.
Valbuena faktörü
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena, sarı-lacivertlilerin ligde attığı son 5 golün 3'üne 2 gol 1 asist ile katkı verdi. Bu sezon ligin en fazla şut pası atan oyuncusu olan Fransız oyuncunun Beşiktaş karşısında takımına büyük katkı sağlaması bekleniyor.
İç saha avantajı
Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda Beşiktaş'a 13 maçtır mağlup olmayan Fenerbahçe'nin iç saha avantajı derbide de elinde bulunuyor. Taraftar desteğini arkasına alan sarı-lacivertlilerin derbide Beşiktaş'a üstünlük kurması bekleniyor.
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:18
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Ryan Babel'den Fenerbahçe mesajı
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 GOLLERDEN BİRİ ZATEN BABELDEN GELECEK DİĞER İKİSİDE TALİSCA VE CENKTEN NEGREDO GİRER ATARSA Kİ ÖYLE HİSSEDİYORUM.. 1-4 BİTECEK MAÇ..
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"Kararlarını gözüyle versin"
Toplam 14
Yorum
KARARLARINI GÖZÜ İLE VERSİN İLK MAÇINIZDA CÜNEYT ÇAKIR KARARLARINI GÖZÜ İLE Mİ VERDİ OLMAYAN PENELTI VERİLDİĞİNDE NEREDEYDİNİZ NEDEN KONUŞMADINIZ TİYATROYU BIRAKIN
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Lens'e tepki olur mu?
Toplam 17
Yorum
egeli ne tepkisi anlamıyorum fener peşindenmi kostuda alamadı istemedi fener sekiztasda bizim artığımızı sevdiği için atladı aldıklarıda ortada
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