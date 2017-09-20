 ‘Kural bir anda değişmez’ – Fotomaç – 20 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Eylül 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ‘Kural bir anda değişmez’

    ‘Kural bir anda değişmez’
    TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir, yabancı kuralı değişlikliğinin bir anda mümkün olmadığını söyledi. "Bugün yaptım yarın değiştereceğim olmaz. Takımların oyuncularla 2,3, 4 yıllık sözleşmeleri var" diyen Özdemir, "Eğer bu kuralı değiştireceksek önümüzdeki yıl için değil, gelecek 3-4 sene içinde düşülmeli. Ama bu durumu da yakın bir zamanda açıklamamız lazım ki kulüpler önlem alsın" ifadesini kullandı.
    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Kural bir anda değişmez’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.