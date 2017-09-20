‘Kural bir anda değişmez’

TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir, yabancı kuralı değişlikliğinin bir anda mümkün olmadığını söyledi. "Bugün yaptım yarın değiştereceğim olmaz. Takımların oyuncularla 2,3, 4 yıllık sözleşmeleri var" diyen Özdemir, "Eğer bu kuralı değiştireceksek önümüzdeki yıl için değil, gelecek 3-4 sene içinde düşülmeli. Ama bu durumu da yakın bir zamanda açıklamamız lazım ki kulüpler önlem alsın" ifadesini kullandı.