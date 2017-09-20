Kulüpler Birliği toplanıyor
ERZURUM-BOLU MAÇI ELAZIĞ'DA
BB Erzurumspor, pazar günü sahasında karşılaşacağı Boluspor maçını Elazığ'da oynayacak. Bunun nedeni Erzurumspor'un stat passolig turnikelerinin henüz yapılmamasından dolayı BB Erzurumspor daha önceki iki iç saha müsabakasında ise Balıkesir ile Elazığ'da, Samsun ile de Rize'de karşılaşmıştı.
DENİZLİSPOR YOKLARI OYNUYOR
TFF 1. Lig'de 5 hafta sonunda 4 kez yenilip 1 defa da berabere kalan Denizlispor, taraftarını kahrediyor. Teknik direktör Yusuf Şimşek yönetiminde sezona iddialı başlayan Horozlar, gol yollarında da oldukça etkisiz kaldı. Yeşil-siyahlılar, söz konusu süreçte sadece 4 gol atarken kalesinde 10 gol gördü
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:32
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Igor Tudor'dan şaşırtan talep
Toplam 7
Yorum
Sezon sonu görek Daha ne yaptı ki zam istiyor kimse başarısız olunca ücretimi düşürün demiyor kusura bakmasın daha üst düzey teknik adam değil
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Skrtel'den kötü haber
Toplam 2
Yorum
tarafsız Fenerliyim ama bu sene seriler bozulacak gibi aykutla bu iş olmaz hocam ne pereira gibi defans yaptırabiliyor ne de ersun gibi ofans...
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Getirdiğin yıldızların kariyeri hocanınkinden büyük olursa...
Toplam 15
Yorum
daha once yazdim bu nasri cok problem yaratcak bir adam ..zaten o yuzden kimse buyuklerden almadi
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