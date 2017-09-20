Kulüpler Birliği toplanıyor

Kulüpler Birliği Vakfı, 22 Eylül Cuma günü İstanbul'da toplantı yapacak. Vakıftan yapılan açıklamada, kurul toplantısının Maslak'ta bulunan genel merkezde saat 11.00'de gerçekleştirileceği belirtildi. Toplantıda, gündemde yer alan çeşitli konuların görüşüleceği ifade edildi. Özellikle yabancı kuralı konusunun masaya yatırılması bekleniyor.



ERZURUM-BOLU MAÇI ELAZIĞ'DA

BB Erzurumspor, pazar günü sahasında karşılaşacağı Boluspor maçını Elazığ'da oynayacak. Bunun nedeni Erzurumspor'un stat passolig turnikelerinin henüz yapılmamasından dolayı BB Erzurumspor daha önceki iki iç saha müsabakasında ise Balıkesir ile Elazığ'da, Samsun ile de Rize'de karşılaşmıştı.



DENİZLİSPOR YOKLARI OYNUYOR

TFF 1. Lig'de 5 hafta sonunda 4 kez yenilip 1 defa da berabere kalan Denizlispor, taraftarını kahrediyor. Teknik direktör Yusuf Şimşek yönetiminde sezona iddialı başlayan Horozlar, gol yollarında da oldukça etkisiz kaldı. Yeşil-siyahlılar, söz konusu süreçte sadece 4 gol atarken kalesinde 10 gol gördü