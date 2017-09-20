Avrupa'nın en yaşlı Ligi: Süper Lig!
Avrupa'nın en yaşlı ligi Türkiye Süper Ligi oldu. Avrupa liglerinin en yüksek yaş ortalaması, 28,63 ile Süper Lig'de gerçekleşti.
Süper Lig'deki bu durum, CIES Futbol Araştırmaları'nın yayımladığı son raporda gözler önüne serildi.
UEFA'ya bağlı federasyonların liglerindeki yaş ortalamasının incelendiği raporda; 31 Avrupa Ligi arasında en yaşlı lig Türkiye Süper Lig oldu.
28,63 yaş ortalaması tutturan Süper Lig'in ardından 28,48'le Güney Kıbrıs 1. Ligi ve 27,80'le Rusya Premier Ligi en yaşlı ligler kategorisine girdi.
Avrupa'nın en genç ligi ise Slovenya PrvaLiga... 24,50 yaş ortalamasıyla sahada yer alan Sloven takımlarını, 24,59 yaş ortalamasıyla Hırvatistan Prva Lig ve 25,10 yaş ortalamasıyla Hollanda Eredivisie takip ediyor.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:58
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Feghouli’yi bekliyorum
Toplam 2
Yorum
EnginGS abicim adam zaten kötü değil ki neden böyle bir algı yaratılıyor. açın gözlerinizi iyi izleyin maçları her atağın başlangıcnda belhanda var
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O forma geri döndü!
Toplam 11
Yorum
ali İyi güzelde bant biraz daha yukarıda olmalı ve ay yıldız bandın ortasında yer almalı
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Yanal: Doğru yoldayız
Toplam 19
Yorum
paşa Baş.şehir maçı 70 dk süper oynayan takım,galipsin rakip hoca risk alıyor orta saha yorulmuş Ersun hoca uyuyor değişiklik yapsa maçı alacak
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