 Avrupa'nın en yaşlı Ligi: Süper Lig! – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    Avrupa'nın en yaşlı Ligi: !

    Avrupa'nın en yaşlı Ligi: <a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a>!

    Avrupa'nın en yaşlı ligi Türkiye Süper Ligi oldu. Avrupa liglerinin en yüksek yaş ortalaması, 28,63 ile 'de gerçekleşti.

    Yabancı futbolcu sınırı tartışmalarının tekrar gündeme geldiği 'de artan yaş ortalaması dikkat çekiyor.

    'deki bu durum, CIES Futbol Araştırmaları'nın yayımladığı son raporda gözler önüne serildi.

    UEFA'ya bağlı federasyonların liglerindeki yaş ortalamasının incelendiği raporda; 31 Avrupa Ligi arasında en yaşlı lig Türkiye Süper Lig oldu.

    28,63 yaş ortalaması tutturan Süper Lig'in ardından 28,48'le Güney Kıbrıs 1. Ligi ve 27,80'le Rusya Premier Ligi en yaşlı ligler kategorisine girdi.

    Avrupa'nın en genç ligi ise Slovenya PrvaLiga... 24,50 yaş ortalamasıyla sahada yer alan Sloven takımlarını, 24,59 yaş ortalamasıyla Hırvatistan Prva Lig ve 25,10 yaş ortalamasıyla Hollanda Eredivisie takip ediyor.
    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:58
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