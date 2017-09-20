Avrupa'nın "en gollü"sü Süper Lig

Süper Lig 2017-18 sezonunun ilk 5 haftasındaki karşılaşmaları izleyenler, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki maçlara göre daha fazla gole tanıklık etti.

Yabancı oyuncu kuralının tartışıldığı Süper Lig, şu ana kadar bol gollü maçlara sahne oldu. Maç başına 3,24 gol atılan Türkiye ligi böylece Avrupa'nın 5 büyük liginden daha yüksek gol ortalamasına ulaştı.

Ortalamanın yükselmesine en büyük katkıyı, 13 kez ağları sarsan Galatasaray yaptı. Sarı-kırmızılıları, 12 golle Fenerbahçe, 11'er golle ise Bursaspor ve Trabzonspor izledi.



Serie A 2'nci, La Liga 3'üncü sırada

Savunmanın ön planda tutulduğu Serie A'nın, 2,85 gol ortalamasıyla Avrupa'nın diğer dört büyük ligini geride bırakması dikkati çekti. 4. hafta sonunda İtalya liginin zirvesini paylaşan takımlardan Napoli 15, Juventus ise 13 gol attı.

2,62 ortalamayla 3. sırada bulunan La Liga'nın lideri Barcelona, 17 kez fileleri havalandırdı.

İlk 6 haftadaki 2,51 gol ortalamasıyla 4. sırayı alan Ligue 1'de, Neymar ve Kylian Mbappe transferleriyle dikkatleri üstüne çeken PSG, 21 golle Avrupa'nın en skorer takımı oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren Monaco da 17 gole ulaştı.

Avrupa'nın en fazla gol atılan liglerinden İngiltere Premier Lig ve Bundesliga, 2017-18 sezonuna yavaş girdi. İngiltere Premier Lig'de 2,44, Bundesliga'da ise 2,37 gol ortalaması elde edildi.



Gomis, Avrupa'nın golcüleriyle yarışıyor

Galatasaray'ın sezon başında Swansea City'den transfer ettiği forvet oyuncusu Bafetimbi Gomis, Süper Lig'deki ilk 5 karşılaşmasına 7 gol sığdırdı.

32 yaşındaki Fransız futbolcu, Avrupa liglerinin en skorerleri listesinde, 9'ar gol kaydeden Monacolu Radamel Falcao ve Barcelonalı Lionel Messi, 8 gol atan Juventuslu Paulo Dybala'dan sonra 3. sırada yer aldı.

Gomis ilk 5 haftadaki performansıyla Manchester City'den Sergio Agüero, Bayern Münih'ten Robert Lewandowski, Borussia Dortmund'dan Pierre-Emerick Aubameyang gibi isimleri geçti.

Bir diğer Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) Uruguaylı futbolcusu Edinson Cavani de 7 golle 3. sırayı Gomis ile paylaştı.

Türkiye ve Avrupa'nın 5 büyük liginde maç başına üretilen gol sayıları şöyle: