Avrupa'nın "en gollü"sü Süper Lig
Süper Lig, maç başına 3,24 golle Avrupa'nın 5 büyük ligi kabul edilen İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa'yı geride bıraktı.
Süper Lig 2017-18 sezonunun ilk 5 haftasındaki karşılaşmaları izleyenler, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki maçlara göre daha fazla gole tanıklık etti.
Yabancı oyuncu kuralının tartışıldığı Süper Lig, şu ana kadar bol gollü maçlara sahne oldu. Maç başına 3,24 gol atılan Türkiye ligi böylece Avrupa'nın 5 büyük liginden daha yüksek gol ortalamasına ulaştı.
Ortalamanın yükselmesine en büyük katkıyı, 13 kez ağları sarsan Galatasaray yaptı. Sarı-kırmızılıları, 12 golle Fenerbahçe, 11'er golle ise Bursaspor ve Trabzonspor izledi.
Serie A 2'nci, La Liga 3'üncü sırada
Savunmanın ön planda tutulduğu Serie A'nın, 2,85 gol ortalamasıyla Avrupa'nın diğer dört büyük ligini geride bırakması dikkati çekti. 4. hafta sonunda İtalya liginin zirvesini paylaşan takımlardan Napoli 15, Juventus ise 13 gol attı.
2,62 ortalamayla 3. sırada bulunan La Liga'nın lideri Barcelona, 17 kez fileleri havalandırdı.
İlk 6 haftadaki 2,51 gol ortalamasıyla 4. sırayı alan Ligue 1'de, Neymar ve Kylian Mbappe transferleriyle dikkatleri üstüne çeken PSG, 21 golle Avrupa'nın en skorer takımı oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren Monaco da 17 gole ulaştı.
Avrupa'nın en fazla gol atılan liglerinden İngiltere Premier Lig ve Bundesliga, 2017-18 sezonuna yavaş girdi. İngiltere Premier Lig'de 2,44, Bundesliga'da ise 2,37 gol ortalaması elde edildi.
Gomis, Avrupa'nın golcüleriyle yarışıyor
Galatasaray'ın sezon başında Swansea City'den transfer ettiği forvet oyuncusu Bafetimbi Gomis, Süper Lig'deki ilk 5 karşılaşmasına 7 gol sığdırdı.
32 yaşındaki Fransız futbolcu, Avrupa liglerinin en skorerleri listesinde, 9'ar gol kaydeden Monacolu Radamel Falcao ve Barcelonalı Lionel Messi, 8 gol atan Juventuslu Paulo Dybala'dan sonra 3. sırada yer aldı.
Gomis ilk 5 haftadaki performansıyla Manchester City'den Sergio Agüero, Bayern Münih'ten Robert Lewandowski, Borussia Dortmund'dan Pierre-Emerick Aubameyang gibi isimleri geçti.
Bir diğer Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) Uruguaylı futbolcusu Edinson Cavani de 7 golle 3. sırayı Gomis ile paylaştı.
Türkiye ve Avrupa'nın 5 büyük liginde maç başına üretilen gol sayıları şöyle:
|Lig
|Ülke
|Hafta
|Oynanan maç
|Toplam gol
|Maç başına atılan gol
|1
|Süper Lig
|Türkiye
|5
|45
|146
|3,24
|2
|Serie A
|İtalya
|4
|40
|114
|2,85
|3
|La Liga
|İspanya
|5
|42
|110
|2,62
|4
|Ligue 1
|Fransa
|6
|60
|151
|2,51
|5
|Premier Lig
|İngiltere
|5
|50
|122
|2,44
|6
|Bundesliga
|Almanya
|5
|40
|95
|2,37
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:11
-
Derbi öncesi sağduyulu açıklama
Toplam 5
Yorum
şampiyon olalım artık yeter takımdan şu volkan gitmediği sürece bu sene şampiyonluk beklemeyin adam kendini fb den üstün görüyo kaleciliği desen beş para etmez
-
Revizyon kapıda
Toplam 5
Yorum
Firtina Ben hocayla alanya macini kazanacagimiz zanetmiyorum gecen sene berabere kadildik bu takimla trabzonda simdiden dikkat
-
Derbi öncesi sağduyulu açıklama
Toplam 5
Yorum
gfb aykutun biraz kendine saygısı varsa biraz haysiyeti varsa şu adamı kadro dışı bırakır sen kimsin kendini fb den üstün görüyosun Volkanefendi
Avrupa'nın "en gollü"sü Süper Lig haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.