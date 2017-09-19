"İki takıma da başarılar diliyorum"
Kırşehir’e Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi hakkında yorum yaparak, takımların yabancı kontenjanları hakkında da konuştu.
Bakan Bak, "Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi tabii ki önemlidir. Takımlar ve derbi yıllardır var. Çıkacaklar ve oynayacaklar. Kimin kazanacağını sahadaki performansları belirler. Ben iki takıma da başarılar diliyorum. Dostane ve centilmence müsabaka olmasını temenni ediyoruz. Bu Türk sporu için önemli" dedi.
Yabancı kontenjanı hakkında da konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Yabancı kontenjanları ile ilgili Cumhurbaşkanının açıklamaları var. Konu ile ilgili ilgili federasyon bizler çalışacağız. İnşallah ülkemiz sporu için önemli adımları atar, kararları alırız" diye konuştu.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 21:09
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Getirdiğin yıldızların kariyeri hocanınkinden büyük olursa...
Toplam 9
Yorum
mustafa rıza fenere gelse süper olur bu adam çok iyi
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Belhanda niye 11'de?
Toplam 13
Yorum
belki maç gelecek, sistemden de oyuncudan da taviz Önemli olan yedeklerin kendini her daim hazır hissetmesi ve hissettirmesi. Rodrigues-Belhanda-Tolga arasında değişiklikler olabilir.
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Tolgay Arslan'dan Kadıköy itirafı!
Toplam 7
Yorum
Kartaliçe Milli takıma gelirse vazgeçilnezi olur
"İki takıma da başarılar diliyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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