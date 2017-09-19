Fenerbahçe'ye kötü haber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de mücadele eden 5 takımı, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.



TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor'un çeşitli nedenlerle kurula sevk edildiği bildirildi.



TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;



1- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 16.09.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-BURSASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübü'nün 16.09.2017 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-KARDEMİR KARABÜKSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 17.09.2017 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FK-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 17.09.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 17.09.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.