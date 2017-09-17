Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe (CANLI ANLATIM)
Süper Lig’in ilk 4 haftasında ‘7 puan yitiren’ Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor’a konuk oluyor
Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli ekip, ilk 4 haftada istediği sonuçları alamamıştı. 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Kanarya, Alanyaspor'u mağlup ederek moral tazelemeyi ve yükselişe geçmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe ile Alanyaspor, ligde 3. kez karşılaşacaklar. Sarı-lacivertli ekip, geçen sezon Süper Lig'e çıkan rakibiyle Kadıköy'de 1-1 berabere kalırken, deplasmandaki maçı 3-2 kazandı.SAAT: 20.00
STAT: Bahçeşehir Okulları Stadyumu
HAKEM: Mete Kalkavan
FENERBAHÇE: Kameni, Hasan Ali, Neustadter, Neto, Isla, Ozan, Josef, Valbuena Giuliano, Dirar, Janssen.
ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Birol, Tzavellas, Berkan, Taha, Efecan, Emre Akbaba, Mbilla, Fernandes, Vagner Love
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:05
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