Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe (CANLI ANLATIM)

Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli ekip, ilk 4 haftada istediği sonuçları alamamıştı. 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Kanarya, Alanyaspor'u mağlup ederek moral tazelemeyi ve yükselişe geçmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe ile Alanyaspor, ligde 3. kez karşılaşacaklar. Sarı-lacivertli ekip, geçen sezon Süper Lig'e çıkan rakibiyle Kadıköy'de 1-1 berabere kalırken, deplasmandaki maçı 3-2 kazandı.

20.00Bahçeşehir Okulları StadyumuMete KalkavanKameni, Hasan Ali, Neustadter, Neto, Isla, Ozan, Josef, Valbuena Giuliano, Dirar, Janssen.Haydar, Gassama, Birol, Tzavellas, Berkan, Taha, Efecan, Emre Akbaba, Mbilla, Fernandes, Vagner Love