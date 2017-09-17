 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe (CANLI ANLATIM) – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    Aytemiz - (CANLI ANLATIM)

    Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe (CANLI ANLATIM)

    Süper Lig’in ilk 4 haftasında ‘7 puan yitiren’  Aytemiz ’a konuk oluyor

    Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam deplasmanda Aytemiz ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli ekip, ilk 4 haftada istediği sonuçları alamamıştı. 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Kanarya, Alanyaspor'u mağlup ederek moral tazelemeyi ve yükselişe geçmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe ile Alanyaspor, ligde 3. kez karşılaşacaklar. Sarı-lacivertli ekip, geçen sezon Süper Lig'e çıkan rakibiyle Kadıköy'de 1-1 berabere kalırken, deplasmandaki maçı 3-2 kazandı.

    SAAT: 20.00
    STAT: Bahçeşehir Okulları Stadyumu
    HAKEM: Mete Kalkavan
    FENERBAHÇE: Kameni, Hasan Ali, Neustadter, Neto, Isla, Ozan, Josef, Valbuena Giuliano, Dirar, Janssen.
    ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Birol, Tzavellas, Berkan, Taha, Efecan, Emre Akbaba, Mbilla, Fernandes, Vagner Love


    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:05
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