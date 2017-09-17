4-1 kere maşallah!

Bu sezon ilk kez bir maçta 4 gol atan Fenerbahçe'de, perdeyi açan isim olan Janssen ve 3. golün sahibi Giuliano, sarı lacviertli formayla ilk gollerini attılar. Öte yandan Janssen, bu sezon Fenerbahçe'de gol atan ilk forvet oyuncusu oldu. Ayrıca taraftarların dört gözle beklediği Mehmet Ekici de ilk kez resmi bir maçta sarı lacivertli formayı giydi.

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, 17. dakikada Janssen'le aradığı golü buldu. Alanyaspor, 42. dakikada formda yıldızı Emre Akbaba ile eşitliği yakalasa da, devrenin son anlarında sahneye çıkan Valbuena, şık bir golle Fenerbahçe'yi soyunma odasına 2-1 önde götürdü. İkinci yarıda da etkili olan taraf Fenerbahçe olurken sarı lacivertliler 60. dakikada bir de penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Giuliano, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atarken, 90+5'te bir kez daha sahneye çıkan Valbuena da maçın skorunu belirleyen isim oldu: 1-.

Bu sonuçla Fenerbahçe 8 puana yükselirken, Aytemiz Alanyaspor 4 puanda kaldı.