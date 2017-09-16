Rıza Çalımbay: Radikal kararlar alacağız
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Biz bu tempoyla hiçbir takımı yenemeyiz, arkadaşların biraz daha sorumluluk alması gerekiyor. Bazı arkadaşlarımızla ile ilgili radikal kararlar almamız gerek, yönetimle bu konuyu görüşeceğiz” dedi.
"Bazı arkadaşlarımızla ilgili radikal kararlar almamız lazım"
İyi oyunculardan kurulu bir takım olduklarını dile getiren Çalımbay sözlerini şöyle sürdürdü;
"Bazı arkadaşlarımızla ile ilgili radikal kararlar almamız gerek, yönetimle bu konuyu görüşeceğiz. İyi oyunculardan kurulu takımız ama takım olmamız lazım, onu da başaracağız."
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:52
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Organize işler
Toplam 9
Yorum
muhsin ya 6.0 .4.0 .3.0 yenil hem deplasmanda hem sahanda suc başkasında ara bu ülkede olumsuz giden işlere hemen kılıf bulmakta ustayız hırvatista
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Trabzonspor’da sakatlardan iyi haber
Toplam 4
Yorum
ismail 2010-2011 sezonunun şampiyonu trabzonspordur adil dürüst olgun her aklı selim insan bunu böyle kabül ediyor.o sezon fb nin alacağı puan 74di
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Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!
Toplam 26
Yorum
futbalsever bir fenerli olarak cenk artık ligimizden ayrılıp daha iyi ligler de oynayıp gelişmesi lazım bakın hakan a milan da efsane oyunuyor
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