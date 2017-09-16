"Milli Takımımıza olumsuz yansıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı futbolcu konusuna ilişkin soru üzerine, bu konunun kulüplerle konuşularak bir yere vardırılması gerektiğini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile de bu konuyu konuştuklarını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti: "Özellikle futbolda yabancı oyuncu sayısının aşırı oluşu bize bazı dezavantajlar getiriyor. En önemli dezavantajı Milli Takım'a yansıması. Milli Takım'a yansımada oyun noktasındaki performansı az olduğu için yerli futbolcularımızın Milli Takım'a gidişte de bir defa o sayıyı, gücü yakalayamıyoruz. 'Şu anda kulüplerimiz hiç mi yabancı oynatmasın?' Hayır, oynatsın ama bu kadar fazla değil. Sayı 6'ya, 7'ye çıktığı zaman bu durumda hakikaten neredeyse sahada yerli futbolcu yok. Bunu doğru bulmuyorum. Belli bir sayıda tutulabilir. İşi bitmiş futbolcuları almanın da doğru olduğuna inanmıyorum" dedi.

"Kulüplerimizle konuşarak bir yere vardırmamız lazım. Ben Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'la da bunu konuşuyorum. O da sporun içinde yıllarca bulundu. Bunu da genelde yanımda geçirdi. Futbolda yabancı oyuncu sayısının aşırı oluşu bize bazı dezavantajlar getiriyor. En önemli dezavantajı Milli Takımımıza yansıması. Milli Takım'a gidişte biz bir defa o sayıyı o gücü yakalayamıyoruz. Kulüplerimiz hiç mi yabancı oynatmasın? Hayır oynatsın ama bu kadar fazla değil. Sayı böyle 6'ya 7'ye çıktığı zaman bu tabii bakıyorsunuz sahaya neredeyse yerli futbolcu yok. Bunu ben doğru bulmuyorum. Fakat belli bir sayıda tutulabilir. Bu da hem tribünlere farklı bir heyecan getirebilir. Bizim yerli futbolcularımız arasında rekabete vesile olabilir ama işi bitmiş futbolcuları almanın da doğru olduğuna inanmıyorum."

