F.Bahçe ve Beşiktaş'a iftira
Benfica'nın resmi TV kanalı, Avrupa'nın 16 kulübünü yolsuzluk yapmakla suçlayan bir haber yayınladı, listeye iki Türk takımını da koydu. Listeden haberi olan kulüplerden sert tepki gelirken Porto önderliğindeki kulüpler Benfica hakkında yasal yollara başvurmaya hazırlanıyor.
Benfica TV'de yer alan haberde 16 Avrupa kulübü yolsuzluk yapmakla suçlandı. İlk sırada Fransız ekibi Marsilya gösterilirken, İtalyan temsilcisi Juventus 2., Porto ise 3. sırada gösterildi. Listede ayrıcaFenerbahçe ve Beşiktaş da yer aldı.
PORTO'DAN SERT TEPKİ
Bu haber Portekiz'de bomba etkisi yaratırken Benfica ve Porto arasında büyük gerilim yaşandı. Lizbon kulübünün resmi TV kanalının yayınladığı Avrupa'nın yolsuzluk yapan kulüpleri haberiyle ilgili bir açıklama yapan Porto kulübü İletişim Direktörü Francisco Marquez habere sert tepki gösterdi.
Marquez bu haberle ilgili olarak Daily Mail'le temasa geçtiklerini açıkladı. İngiliz gazetesinden gelen e-postayı paylaşan Marquez, Daily Mail'in böyle bir haber yapmadıkları açıklamasını basınla paylaştı.
DAVA AÇACAKLAR
Porto İletişim Direktörü, Marsilya ve Juventus kulüpleriyle de temasa geçtiklerini söyledi. Benfica televizyonunu haber uydurmakla suçlayan Porto yetkilisi gerekenin yapılacağını bildirdi.
İTALYA'DAN SERT TEPKİ GELDİ
Listede 4 İtalyan kulübüne yer verilirken bu ülkeden de Benfica'ya sert tepki geldi. Benfica kulübü ise bu listenin Daily Mail gazetesinde 12 Ocak 2017'de yayınlandığını iddia ederek kendini savundu.
Benfica kulübünün yayınladığı listede 2 Türk kulübünün adı yer aldı. Benfica TV, bu listede Fenerbahçe'yi 13., Beşiktaş'ı ise 14. sırada gösterdi. Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinin de Benfica TV ve Benfica kulübüyle ilgili yasal işlem başlatması bekleniyor.
İşte Benfica TV'sinin büyük tepki çeken haberinde yer alan sıralama:
1. Marsilya – Fransa
2. Juventus – İtalya
3. Porto – Portekiz
4. Dinamo Berlin – Almanya
5. CFR Cluj – Romanya
6. Milan – İtalya
7. Fiorentina – İtalya
8. Tomosori Berat – Arnavutluk
9. Lazio – İtalya
10. Valenciennes – Fransa
11. Leed City (united değil) – İngiltere
12. Wiedzew Lodz – Polonya
13. FENERBAHÇE – TÜRKİYE
14. BEŞİKTAŞ – TÜRKİYE
15. Olympiakos – Yunanistan
16. Glasgow Rangers – İskoçya.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:29
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Organize işler
Toplam 9
Yorum
muhsin ya 6.0 .4.0 .3.0 yenil hem deplasmanda hem sahanda suc başkasında ara bu ülkede olumsuz giden işlere hemen kılıf bulmakta ustayız hırvatista
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Trabzonspor’da sakatlardan iyi haber
Toplam 4
Yorum
ismail 2010-2011 sezonunun şampiyonu trabzonspordur adil dürüst olgun her aklı selim insan bunu böyle kabül ediyor.o sezon fb nin alacağı puan 74di
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Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!
Toplam 26
Yorum
futbalsever bir fenerli olarak cenk artık ligimizden ayrılıp daha iyi ligler de oynayıp gelişmesi lazım bakın hakan a milan da efsane oyunuyor
F.Bahçe ve Beşiktaş'a iftira haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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