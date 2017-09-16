Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atv, A Haber, A News ortak yayınında Cumhurbaşkanı ile Özel programında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Siyah-beyazlıların Porto zaferine de yer ayıran Cumhurbaşkanı, Beşiktaş'ın iyi futboluna dikkat çekti. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:



'BEŞİKTAŞ BİLEĞİNİN HAKKIYLA KAZANDI'



Porto gibi bir takım karşısında Beşiktaş, bileğinin hakkıyla; alnının akıyla, gayet güzel bir oyunla kazandı. Atılan goller de zaten onun eseriydi. O kollektif futbol olmasa o goller de olmazdı. 3-1 gibi bir galibiyetle dönmek güzel bir şey. Umarım devamı gelir. 2'de 2 yaparsa 6 puan olacak ve yola çok daha rahat devam eder. İnşallah yoluna devam eder diye düşünüyorum.



MİLLİ TAKIM YORUMU



İş bitmedi ama umutluyuz. Ukrayna maçında olanlar keşke olmasaydı. Ama Hırvatistan maçındaki netice umutları artırdı. Grup liderini yenmiş olmak önemliydi. Önümüze yeni bir süreç açıldı. İşi hafife almamak lazım. İki takım da önemli takımlar. Buradan alacağımız sonuçlarla yolumuz açılacak. Lucescu ile yeni bir hava yakalandı. Birlik ve beraberliği devam ettirmek gerek. 2'de 2 yaparlarsa yola devam etme fırsatı bulur. Başarı diliyorum.



'BASKETBOLA ÖNEM VERMEMİZ GEREKİYOR'



Basketbolda gelen yabancı oyuncular yerlilere çok şey katıyor. Basketbola çok büyük önem vermemiz gerektiğini de savunanlardanım. Hidayet Bey benim başdanışmanımdır. Bol miktarda basketbol sahaları yapmak, gençlerimiz gelsinler oynasınlar. Bunda büyük fayda var diye düşünüyorum.