Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu 3-1 yenen Beşiktaş'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atv, A Haber, A News ortak yayınında Cumhurbaşkanı ile Özel programında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Siyah-beyazlıların Porto zaferine de yer ayıran Cumhurbaşkanı, Beşiktaş'ın iyi futboluna dikkat çekti. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:
'BEŞİKTAŞ BİLEĞİNİN HAKKIYLA KAZANDI'
Porto gibi bir takım karşısında Beşiktaş, bileğinin hakkıyla; alnının akıyla, gayet güzel bir oyunla kazandı. Atılan goller de zaten onun eseriydi. O kollektif futbol olmasa o goller de olmazdı. 3-1 gibi bir galibiyetle dönmek güzel bir şey. Umarım devamı gelir. 2'de 2 yaparsa 6 puan olacak ve yola çok daha rahat devam eder. İnşallah yoluna devam eder diye düşünüyorum.
MİLLİ TAKIM YORUMU
İş bitmedi ama umutluyuz. Ukrayna maçında olanlar keşke olmasaydı. Ama Hırvatistan maçındaki netice umutları artırdı. Grup liderini yenmiş olmak önemliydi. Önümüze yeni bir süreç açıldı. İşi hafife almamak lazım. İki takım da önemli takımlar. Buradan alacağımız sonuçlarla yolumuz açılacak. Lucescu ile yeni bir hava yakalandı. Birlik ve beraberliği devam ettirmek gerek. 2'de 2 yaparlarsa yola devam etme fırsatı bulur. Başarı diliyorum.
'BASKETBOLA ÖNEM VERMEMİZ GEREKİYOR'
Basketbolda gelen yabancı oyuncular yerlilere çok şey katıyor. Basketbola çok büyük önem vermemiz gerektiğini de savunanlardanım. Hidayet Bey benim başdanışmanımdır. Bol miktarda basketbol sahaları yapmak, gençlerimiz gelsinler oynasınlar. Bunda büyük fayda var diye düşünüyorum.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:14
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Organize işler
Toplam 9
Yorum
muhsin ya 6.0 .4.0 .3.0 yenil hem deplasmanda hem sahanda suc başkasında ara bu ülkede olumsuz giden işlere hemen kılıf bulmakta ustayız hırvatista
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Trabzonspor’da sakatlardan iyi haber
Toplam 4
Yorum
ismail 2010-2011 sezonunun şampiyonu trabzonspordur adil dürüst olgun her aklı selim insan bunu böyle kabül ediyor.o sezon fb nin alacağı puan 74di
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Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!
Toplam 26
Yorum
futbalsever bir fenerli olarak cenk artık ligimizden ayrılıp daha iyi ligler de oynayıp gelişmesi lazım bakın hakan a milan da efsane oyunuyor
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