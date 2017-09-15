"Milli Takımımıza olumsuz yansıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yabancı oyuncu sayısının aşırı olması bize dezavantajlar getiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ATV - A Haber ortak yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Türk futbolundaki yabancı futbolcu gündemi hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı, "Futbolda yabancı oyuncu sayısının aşırı oluşu bize bazı dezavantajlar getiriyor. Bitmiş futbolcuları almanın da doğru olduğuna inanmıyorum." dedi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yabancı sınırı hakkındaki görüşleri:



"Kulüplerimizle konuşarak bir yere vardırmamız lazım. Ben Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'la da bunu konuşuyorum. O da sporun içinde yıllarca bulundu. Bunu da genelde yanımda geçirdi. Futbolda yabancı oyuncu sayısının aşırı oluşu bize bazı dezavantajlar getiriyor. En önemli dezavantajı Milli Takımımıza yansıması. Milli Takım'a gidişte biz bir defa o sayıyı o gücü yakalayamıyoruz. Kulüplerimiz hiç mi yabancı oynatmasın? Hayır oynatsın ama bu kadar fazla değil. Sayı böyle 6'ya 7'ye çıktığı zaman bu tabii bakıyorsunuz sahaya neredeyse yerli futbolcu yok. Bunu ben doğru bulmuyorum. Fakat belli bir sayıda tutulabilir. Bu da hem tribünlere farklı bir heyecan getirebilir. Bizim yerli futbolcularımız arasında rekabete vesile olabilir ama işi bitmiş futbolcuları almanın da doğru olduğuna inanmıyorum."



