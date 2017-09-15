"Milli Takımımıza olumsuz yansıyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yabancı oyuncu sayısının aşırı olması bize dezavantajlar getiriyor.
"Kulüplerimizle konuşarak bir yere vardırmamız lazım. Ben Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'la da bunu konuşuyorum. O da sporun içinde yıllarca bulundu. Bunu da genelde yanımda geçirdi. Futbolda yabancı oyuncu sayısının aşırı oluşu bize bazı dezavantajlar getiriyor. En önemli dezavantajı Milli Takımımıza yansıması. Milli Takım'a gidişte biz bir defa o sayıyı o gücü yakalayamıyoruz. Kulüplerimiz hiç mi yabancı oynatmasın? Hayır oynatsın ama bu kadar fazla değil. Sayı böyle 6'ya 7'ye çıktığı zaman bu tabii bakıyorsunuz sahaya neredeyse yerli futbolcu yok. Bunu ben doğru bulmuyorum. Fakat belli bir sayıda tutulabilir. Bu da hem tribünlere farklı bir heyecan getirebilir. Bizim yerli futbolcularımız arasında rekabete vesile olabilir ama işi bitmiş futbolcuları almanın da doğru olduğuna inanmıyorum."
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:32
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Organize işler
Toplam 9
Yorum
muhsin ya 6.0 .4.0 .3.0 yenil hem deplasmanda hem sahanda suc başkasında ara bu ülkede olumsuz giden işlere hemen kılıf bulmakta ustayız hırvatista
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Trabzonspor’da sakatlardan iyi haber
Toplam 4
Yorum
ismail 2010-2011 sezonunun şampiyonu trabzonspordur adil dürüst olgun her aklı selim insan bunu böyle kabül ediyor.o sezon fb nin alacağı puan 74di
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Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!
Toplam 26
Yorum
futbalsever bir fenerli olarak cenk artık ligimizden ayrılıp daha iyi ligler de oynayıp gelişmesi lazım bakın hakan a milan da efsane oyunuyor
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