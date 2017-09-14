Süper Lig'de 5. haftanın perdesi açılıyor
Süper Lig'de 5. hafta yarın yapılacak Kayserispor-Antalyaspor maçıyla başlayacak.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 5. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 Kayserispor-Antalyaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16 Eylül Cumartesi:
17.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor (Stadı henüz açıklanmadı)
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kardemir Karabükspor (Manisa 19 Mayıs)
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)
17 Eylül Pazar:
17.00 Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor (Osmanlı)
17.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Bornova)
18 Eylül Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Park)
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:45
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Uçurdun bizi
Toplam 6
Yorum
Mr. Black Tebrikler Karakartalım. Memleketin sıkıntılı günlerinde böyle bizim yüzümüzü güldürdün. İnşallah Konya ve Başakşehir'de bizi sevince boğar
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Sonuna dek Aykut
Toplam 30
Yorum
MARATON ALT azizin ve aykutun fenerbahçeli olmadığından zerre kadar şüphemiz kalmamıştır.Kamuoyuna duyurulur
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Bir Gomis değiller!
Toplam 2
Yorum
tosunpaşa gomiste bir cenk degil
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