 Süper Lig'de 5. haftanın perdesi açılıyor – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    Süper Lig'de 5. haftanın perdesi açılıyor

    Süper Lig'de 5. haftanın perdesi açılıyor

    Süper Lig'de 5. hafta yarın yapılacak Kayserispor-Antalyaspor maçıyla başlayacak.

    Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 5. haftanın maç programı şöyle:

    Yarın:

    20.00 Kayserispor-Antalyaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

    16 Eylül Cumartesi:

    17.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

    20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kardemir Karabükspor (Manisa 19 Mayıs)

    20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

    17 Eylül Pazar:

    17.00 Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor (Osmanlı)

    17.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

    20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

    20.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Bornova)

    18 Eylül Pazartesi:

    20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Park)

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:45
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