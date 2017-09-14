Lens’in Devler Ligi heyecanı!

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, dün akşam oynanan Porto maçı öncesinde duyduğu heyecanı sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. Siyah Beyazlı oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda: "8 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi şarkısını dinlemek için bekliyorum" ifadesine yer verdi.