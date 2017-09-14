 Lens’in Devler Ligi heyecanı! – Fotomaç – 14 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Eylül 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Lens’in Devler Ligi heyecanı!

    Lens’in Devler Ligi heyecanı!

    Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, dün akşam oynanan Porto maçı öncesinde duyduğu heyecanı sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. Siyah Beyazlı oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda: "8 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi şarkısını dinlemek için bekliyorum" ifadesine yer verdi.

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:48
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lens’in Devler Ligi heyecanı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.