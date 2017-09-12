Paşalar gibi

Kasımpaşa evinde coştu Murillo, Trezeguet ve Neumayr’ın golleriyle Malatya’yı yenmeyi başardı. Eren Tozlu ve Aytaç Kara’nın penaltı golleri konuk ekibe yetmedi

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa evinde Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi. 2. dakikada Yalçın'dan şık bir hareketle sıyrılan Trezeguet'in ortasında Murillo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 10. dakikada Yeni Malatyaspor sol kanattan Cissokho'nun ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Eren Tozlu'nun kafa vuruşunda beraberliği yakaladı: 1-1. Ardından ev sahibi baskısını artırdı.



KARŞILIKLI GOLLER GELDİ

38'de sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Neumayr'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yakın direkten oyun alanına döndü. İlk yarı 1-1 sona erdi. 49'da Kasımpaşa Trezeguet ile bir kez daha öne geçti. 72'de Aytaç Kara penaltıdan skoru eşitledi. 84'te yakın mesafeden Mensah topu üst direğe nişanladı. 89'da bu kez Neumayr sahneye çıktı ve Kasımpaşa'yı galibiyete taşıyan golü ağlara yolladı: 3-2.