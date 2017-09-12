 2 dakikada Stojiljkovic – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    2 dakikada Stojiljkovic

    2 dakikada Stojiljkovic

    Anadolu derbisinde Sivas’ın evindeki 16 maçlık yenilmezlik serisini bitiren ’da transferin son günü gelen Stojiljkovic’in 81’de girip 83’te 2-0 yapması camiayı sevindirdi

    'UN transferin son gününde Portekiz'in Braga takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Nikola Stojiljkovic'in Türkiye kariyerinde ilk golünü ağlara göndermesi iki dakikasını aldı. Brezilyalı Welliton'un takımdan ayrılması, Asamoah Gyan'ın ise sakatlık sorunu yaşaması sonrasında forvete takviye yapan sarı-kırmızılılarda Stojiljkovic iki antrenmana çıktıktan sonra takım ile birlikte Sivas deplasmanına gitti. Karşılaşmaya kulübede başlayan Sırp golcü, karşılaşmanın 81. dakikasında ilk yarıda takımı öne geçiren golü atan Umut Bulut'un yerine oyuna dahil oldu. Oyuna girmesinin üzerinden sadece 2 dakika sonra, üstelik topla ilk buluşmasında, Mendes'in asistinde topu filelere gönderen 25 yaşındaki genç santrforun bu performansı sarı-kırmızılı camiada büyük bir sevinç yaşattı.
    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:48
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