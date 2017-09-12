2 dakikada Stojiljkovic
Anadolu derbisinde Sivas’ın evindeki 16 maçlık yenilmezlik serisini bitiren Kayserispor’da transferin son günü gelen Stojiljkovic’in 81’de girip 83’te 2-0 yapması camiayı sevindirdi
KAYSERİSPOR'UN transferin son gününde Portekiz'in Braga takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Nikola Stojiljkovic'in Türkiye kariyerinde ilk golünü ağlara göndermesi iki dakikasını aldı. Brezilyalı Welliton'un takımdan ayrılması, Asamoah Gyan'ın ise sakatlık sorunu yaşaması sonrasında forvete takviye yapan sarı-kırmızılılarda Stojiljkovic iki antrenmana çıktıktan sonra takım ile birlikte Sivas deplasmanına gitti. Karşılaşmaya kulübede başlayan Sırp golcü, karşılaşmanın 81. dakikasında ilk yarıda takımı öne geçiren golü atan Umut Bulut'un yerine oyuna dahil oldu. Oyuna girmesinin üzerinden sadece 2 dakika sonra, üstelik topla ilk buluşmasında, Mendes'in asistinde topu filelere gönderen 25 yaşındaki genç santrforun bu performansı sarı-kırmızılı camiada büyük bir sevinç yaşattı.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 21:48
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fenerbahçe'de flaş ayrılık
Toplam 1
Yorum
fb baya yaşlıydı iyi oldu
-
Göztepe, 'Süper Lig'e çabuk ısındı
Toplam 3
Yorum
alitan35 Güzel futbol oynamaya çalışan GÖZTEPEM az bir zaman sonra seni herkes ayakta alkışlayacak.
-
Kartal’ın Neymar’ı
Toplam 11
Yorum
taner zuhahahha 150 milyonmu 1 milyon anca eder sisirin sisirin
2 dakikada Stojiljkovic haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.