Şenol Güneş'ten sürpriz 11
Ligin 4. haftasında Karabükspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.
Takımların sahaya hangi oyuncularla çıkacakları belli oldu.
Karabükspor: Rybka, Kerim, Dany, Barış, Papp, Ceyhun, Poko, Tanase, Grozav, Torje, Yatabare
Beşiktaş: Fabri, Necip, Pepe, Tosic, Caner, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Talisca, Babel, Negredo
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:58
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Yusuf Bursa’da
Toplam 2
Yorum
serkanisp ben ve eminim bir çok trabzonlu seni çok seviyor ve gitme sebebinin ersun olduğunu çok iyi biliyor.İNŞALLAH Gönülden diliyorum başarılı olursun.
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6 patlar Beşiktaş
Toplam 7
Yorum
Kartal 15 6- patlar 5 patlar bırakın Sosa Trabzon'a geldi . Rakip Trabzon gerisi hikaye
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Trabzon, Bordo Maviş’i renklerine bağladı
Toplam 1
Yorum
ozi yaratıcı ve milliyetçi trabzon halkına saygılar
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