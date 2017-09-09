 Şenol Güneş'ten sürpriz 11 – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    Şenol Güneş'ten sürpriz 11

    Şenol Güneş'ten sürpriz 11

    Ligin 4. haftasında ile karşı karşıya geliyor.

    Süper Lig'in 4. haftasında ile , Karabük'te karşı karşıya geliyor.

    Takımların sahaya hangi oyuncularla çıkacakları belli oldu.

    Karabükspor: Rybka, Kerim, Dany, Barış, Papp, Ceyhun, Poko, Tanase, Grozav, Torje, Yatabare

    Beşiktaş: Fabri, Necip, Pepe, Tosic, Caner, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Talisca, Babel, Negredo
    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:58
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