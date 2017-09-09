 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    Kardemir -

    Kardemir Karabükspor-Beşiktaş

    Ligin 4. haftasında ile karşı karşıya geliyor.

    Siyah-beyazlı takım, milli ara sonrası 'u yenerek seri yapmak amacında. Şenol Güneş'in zafer emri ise çok kesin: Şampiyon apoletinizin hakkını verin!

    , Süper Lig'in 4. haftasında bugün Karabükspor'a konuk oluyor. Ligin ilk 3 haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 toplayan siyah-beyazlı ekip, bu zorlu engeli de aşarak yola devam etmek istiyor. Mücadelenin hakemi ise Ali Palabıyık...

    UNVANI KORUYALIM
    Öte yandan dün sabah yapılan idmanda oyuncuları ile kısa bir toplantı yapan Güneş, kayıp istemediğini söyleyip, "Büyük takımlar her zaman kazandıkları için büyüktür. 2 yıllık şampiyon unvanımızı korumak zorundayız. Bunun hakkını verin. Hep daha iyisini yapmalıyız" diyerek talebelerini motive etti.

    BEŞİKTAŞ ÖNDE
    Beşiktaş ile Karabük, lig tarihinde 19. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 18 lig maçından 10'unu Beşiktaş, 3'ünü Karabük kazandı, 5 maç berabere bitti. Beşiktaş'ın 34 golüne, Karabükspor 16 golle cevap verdi.

    BEŞİKTA Ş DIŞARIDA DA ÜSTÜN
    İki takım, bugünkü müsabakanın oynanacağı Karabük'te daha önce 9 lig maçında karşılaştı. Karabük'teki maçlardan 5'ini Beşiktaş, 3'ünü ev sahibi kazandı, bir maç berabere bitti. Beşiktaş, deplasman maçlarında 19 gol atıp, kalesinde 9 gol gördü. Geçen sezonun ikinci yarısında yapılan maçı Karabük 2-1 kazandı.

    ZORLU SERiSiNE BUGÜN BAŞLIYOR
    Beşiktaş, Karabük sınavıyla birlikte eylül ayındaki zorlu maç serisine başlayacak. Siyah-beyazlılar, 13 Eylül'de Devler Ligi'nde Porto ile karşı karşıya gelecek. Ligin 5. haftasında 18 Eylül'de Konya'yı konuk edecek Beşiktaş, 23 Eylül'de ise F.Bahçe ile derbiye çıkacak. Kartal, zorlu seriyi 26 Eylül'de Leipzig maçıyla tamamlayacak.


    İLK 11'LER:

    Karabükspor: Rybka, Kerim, Dany, Barış, Papp, Ceyhun, Poko, Tanase, Grozav, Torje, Yatabare

    Beşiktaş: Fabri, Necip, Pepe, Tosic, Caner, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Talisca, Babel, Negredo

    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:07
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