Kadiköy'de 11'ler belli oldu

Spor Toto süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in ilk 11'leri belli oldu

11'ler belli oldu



Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Volkan, İsmail, Skrtel, Neto, Isla, Josef, Ozan, Dirar, Valbuena, Giuliano, Soldado



Başakşehir'in 11'i: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Napoleoni, Elia, Adebayor

Karşılaşmanın biletlerine ilgi az



Sarı-Lacivertliler için Başakşehir ile oynayacakları mücadele son derece kritik. Yaşanacak bir kayıp, daha 4. haftada zirve yolunun çok gerisinde kalmalarına neden olacak. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet bu önemli mücadelede 12. adamın arkalarında olmalarını istiyor. Ancak taraftarlar, karşılaşmanın biletlerine fazla ilgi göstermedi. Dün kulüpten yapılan açıklamada, 7400 bilet satıldığı duyuruldu. Sarı- Lacivertliler'de ayrıca yaklaşık 18 bin kombine sahibi bulunuyor.



Başakşehir ilk peşinde!



Kadıköy'de bugüne kadar 9 lig maçına çıkan turuncu-lacivertliler, bu maçlarda 1 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Abdullah Avcı'nın ekibi, Fenerbahçe'yi mağlup ederek, Kadıköy'deki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Son lig maçında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden turuncu-lacivertliler, 3 maç sonunda topladığı 6 puanla haftaya 4. sırada girdi. Medipol Başakşehir'de, Atiker Konyaspor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekibin Slovenya kampında sol ayak bileği kırılan ve ameliyat edilen Aurelien Chedjou ile sakatlığı süren Egemen Korkmaz bu maçta da forma giyemeyecek.



Fenerbahçe Başakşehir'e yenilmiyor



Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Fenerbahçe, rakibine evinde hiç yenilmedi. Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, ligde Fenerbahçe ile Kadıköy'de yaptığı 9 maçta da galip gelemedi. Evindeki maçlarda rakibine büyük üstünlük kuran turuncu-lacivertli ekip, deplasmanda ise 3 puana ulaşamadı. Taraflar arasında Kadıköy'deki ilk maç berabere bitti, son 8 müsabakayı ise Fenerbahçe kazandı. Ülker Stadı'nda Fenerbahçe 17, Medipol Başakşehir 5 gol attı.



Ligde 19. randevu



Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 19. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 18 maçta Fenerbahçe 9, Medipol Başakşehir 7 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 24 golüne, turuncu-lacivertliler 21 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk haftasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı, ikinci yarıda ise Fenerbahçe, Kadıköy'de aynı skorla galip geldi.