Video hakem sistemi bu sezon yok

Türkiye'de hayata geçirilmesi planlanan Video Yardımcı Hakem Sistemi'yle (VAR) ilgili bir ayrıntı ortaya çıktı.

Haziran'da test çalışmalarına başlanan ve bu sezon devre arasından itibaren Süper Lig'de uygulanması planlanan Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin bu sezon hayata geçirilmesinin mümkün değil.

IFAB'ın 1 seneye yakın süredir test çalışmalarını yapan Hollanda'ya henüz VAR'a geçiş konusunda onay vermemesi öte yandan VAR sistemini sezon başında uygulamaya koyan Almanya'nın sistemden memnun olmayarak VAR'ı durdurma kararı alması sonrası gözler IFAB'ın mart ayında yapacağı genel kurula çevrildi.

Almanya'da sistemin durdurulmasına karar verilmesi ve birçok oyuncunun olumsuz yorumları sistemin sorgulanmasına yol açtı.

Uzmanlar, sisteme geçişin kolay olmadığını belirterek "Bir iki yıllık test süreciyle bu oluyor. Ülke federasyonu ben geçiyorum demesiyle geçilmiyor. Buna onay verecek makam IFAB. Onlar eğitimlerden ve testlerden geçiyorlar. IFAB, uygulamayı başlatabilirsin diye onay verdiğinde ancak sisteme geçiş yapılabilir. Hollanda, 60 maçta test yapmasına rağmen henüz hazır olarak görülmedi ve onay alamadı. IFAB'ın ocak ayı için Türkiye'ye izin vermesi pek mümkün görünmüyor" yorumunda birleşti.