Süper Lig ekibinde ByLock depremi
Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan’dan sonra başkan yardımcısı ve kulübün basın sözcüsü Ahmet Baydar adına kayıtlı telefonda da ByLock çıktı.
Geçen ay internette, basın kartı sahibi olan ByLock kullanıcıları listesi yayınlandı. Konya'daki 'Anadolu'da Bugün' isimli gazetenin sahibi Ahmet Baydar da bu listedeydi. Konya merkezli ABK Şirketler Grubu Başkanı olan Baydar, aynı zamanda Konyaspor'un başkan yardımcılığı ve basın sözcülüğünü de yapıyor.
Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Baydar, ByLock'lu hattın üzerine kayıtlı olmasına rağmen telefonun Selim Kaya adlı eski çalışanı tarafından Ankara'da kullanıldığını belirtti. Baydar, hattın şirket için alındığını ve Selim Kaya'nın da çalışanlarından biri olabileceğini ancak bu kişiyi tanımadığını ileri sürdü.
Ahmet Baydar'ın Ağustos 2016'da Konya'daki FETÖ soruşturması kapsamında 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadesi alınmıştı.
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 09:53
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''Büyük oyun var''
Toplam 3
Yorum
SsS Bu neyin kafasını yaşıyor anlamadım. Azizleşmeye başladı farkında değil.
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''Büyük oyun var''
Toplam 3
Yorum
hadi be yahu bir git işine çok sıkıyorsun...
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Gomis patlaması
Toplam 2
Yorum
CERRAHPAŞA MEHMET ADAM NEKADAR PARA ALDIĞININ BİLİNCİNDE BİZMKİLER GİBİ YAN GEL YAT OSMAN DEMİYO HELALİ HOŞ OLSUN
Süper Lig ekibinde ByLock depremi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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