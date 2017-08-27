İşte kırmızı kart ve o anlar
Fırat Aydınus, Kayserispor ile Osmanlıspor arasında oynanan mücadelede bir pozisyonda kendisine "s... git" şeklinde küfür eden Tugay Kacar'ı ilginç bir şekilde oyundan attı.
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'un sahasında Osmanlıspor'u ağırladığı maçta enteresan bir an yaşandı.
2-2 sona eren mücadelenin son dakikalarında Fırat Aydınus'un verdiği faul ve sarı kart kararını beğenmeyen Osmanlısporlu futbolcu Tugay Kacar, maçın hakemine s... git deyince kırmızı kart gördü.
"BANA S... GİT DİYEMEZSİN"
Aydınus'un Tugay'a, "Bana s... git diyemezsin" demesi kameralardan kaçmadı.
İşte o anlar:
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:59
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Emre ve Toprak seferi!
Toplam 2
Yorum
Elazığlı ozana josefe topala 20m euro vereceginize sadece emreye 15 verin alın arkadas.Adam çalım atarken heyecan yaratıyor.Yüreğiyle oynuyor alınnn
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''Üretken olamadık''
Toplam 10
Yorum
salih44 ersun resmen kafayı yemiş tsnin ilk 3 haftada verilmeyen 4 net kırmızısı var
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Ben sorun çıkarmam
Toplam 2
Yorum
baksoy Senin bu kadroda hala daha olman bile nasıl küçüldüğümüzün bir göstergesidir ?
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