 İşte kırmızı kart ve o anlar – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ağustos 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    İşte kırmızı kart ve o anlar

    İşte kırmızı kart ve o anlar

    Fırat Aydınus, Kayserispor ile Osmanlıspor arasında oynanan mücadelede bir pozisyonda kendisine "s... git" şeklinde küfür eden Tugay Kacar'ı ilginç bir şekilde oyundan attı.

    Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'un sahasında Osmanlıspor'u ağırladığı maçta enteresan bir an yaşandı.

    2-2 sona eren mücadelenin son dakikalarında Fırat Aydınus'un verdiği faul ve sarı kart kararını beğenmeyen Osmanlısporlu futbolcu Tugay Kacar, maçın hakemine s... git deyince kırmızı kart gördü.

    "BANA S... GİT DİYEMEZSİN"
    Aydınus'un Tugay'a, "Bana s... git diyemezsin" demesi kameralardan kaçmadı.

    İşte o anlar:

    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 12:59
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İşte kırmızı kart ve o anlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.