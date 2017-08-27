Galatasaray liderliğini sürdürdü
Süper Lig'de 3. hafta tamamlanırken, Galatasaray liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçta Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek ilk galibiyetini elde etti. Ligde bir puanda kalan başkent ekibi, karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.
Beşiktaş, bu sezon seyircisiyle buluştuğu ilk maçta Bursaspor'u 2-1 mağlup ederken, Trabzonspor, Göztepe deplasmanından puansız döndü.
Sezona iyi başlayan Galatasaray, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0'la geçerek 3'te 3 yaptı. Ligde puan kaybı yaşamayan tek takım olan sarı-kırmızılı ekip, 3. hafta sonunda zirvedeki yerini korudu.
A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ve Hırvatistan'la oynayacağı maçlar nedeniyle lige bir hafta ara verilecek.
Süper Lig'in 3. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 4. haftada yapılacak karşılaşmalar şöyle:
SONUÇLAR
Aytemiz Alanyaspor-Kardemir Karabükspor: 1-1
Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: 3-0
Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: 1-1
Beşiktaş-Bursaspor: 2-1
Kayserispor-Osmanlıspor: 2-2
Göztepe-Trabzonspor: 3-2
Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor: 2-1
Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 1-2
Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa: 2-1
PUAN DURUMU
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|GALATASARAY
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|8
|9
|2.
|BEŞİKTAŞ
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|3.
|AKHİSAR BELEDİYESPOR
|3
|2
|1
|0
|5
|3
|2
|7
|4.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|3
|2
|0
|1
|4
|4
|0
|6
|5.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|6.
|FENERBAHÇE
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|1
|5
|7.
|KASIMPAŞA
|3
|1
|1
|1
|6
|5
|1
|4
|8.
|TRABZONSPOR
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|4
|9.
|GÖZTEPE
|3
|1
|1
|1
|5
|5
|0
|4
|10.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|11.
|KAYSERİSPOR
|3
|1
|1
|1
|4
|6
|-2
|4
|12.
|ATİKER KONYASPOR
|3
|1
|0
|2
|5
|4
|1
|3
|13.
|BURSASPOR
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|-1
|3
|14.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|15.
|ANTALYASPOR
|3
|0
|2
|1
|3
|5
|-2
|2
|16.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|3
|0
|1
|2
|4
|7
|-3
|1
|17.
|OSMANLISPOR
|3
|0
|1
|2
|4
|8
|-4
|1
|18.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
4. HAFTA
Antalyaspor-Galatasaray
Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
Bursaspor-Akhisar Belediyespor
Trabzonspor-Gençlerbirliği
Kardemir Karabükspor-Beşiktaş
Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor
Demir Grup Sivasspor-Kayserispor
Osmanlıspor-Göztepe
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:42
-
Sneijder'e Fransa'da şok!
Toplam 13
Yorum
Hagi Aynen katılıyorum.Ya kendini yere atıyor.Ya bencilce şut atıyor.Bu takımın oyuncusu değil kesinlikle
-
Penaltı isyanı!
Toplam 2
Yorum
nevzat bu pozisyon penaltıysa ve sarı kartı oldugu halde bide itirazdan neden ikinci sarı cıkmıyo
-
''Üretken olamadık''
Toplam 22
Yorum
ERAY TS Uzun taç attırmayla, stoperleri sağa sola göndermeyle, sürekli kanatları kullanmaya çalışmayla teknik direktör olunmuyor Yanal bırak git art
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