 Galatasaray liderliğini sürdürdü – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    Galatasaray liderliğini sürdürdü

    Galatasaray liderliğini sürdürdü

    'de 3. hafta tamamlanırken, Galatasaray liderliğini sürdürdü.

    Fenerbahçe, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçta Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek ilk galibiyetini elde etti. Ligde bir puanda kalan başkent ekibi, karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

    Beşiktaş, bu sezon seyircisiyle buluştuğu ilk maçta Bursaspor'u 2-1 mağlup ederken, Trabzonspor, Göztepe deplasmanından puansız döndü.

    Sezona iyi başlayan Galatasaray, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0'la geçerek 3'te 3 yaptı. Ligde puan kaybı yaşamayan tek takım olan sarı-kırmızılı ekip, 3. hafta sonunda zirvedeki yerini korudu.

    A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ve Hırvatistan'la oynayacağı maçlar nedeniyle lige bir hafta ara verilecek.

    'in 3. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 4. haftada yapılacak karşılaşmalar şöyle:

    SONUÇLAR

    Aytemiz Alanyaspor-Kardemir Karabükspor: 1-1

    Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: 3-0

    Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: 1-1

    Beşiktaş-Bursaspor: 2-1

    Kayserispor-Osmanlıspor: 2-2

    Göztepe-Trabzonspor: 3-2

    Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor: 2-1

    Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 1-2

    Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa: 2-1

    PUAN DURUMU

    TAKIMLAR O G B M A Y AV P
    1. GALATASARAY 3 3 0 0 10 2 8 9
    2. BEŞİKTAŞ 3 2 1 0 6 3 3 7
    3. AKHİSAR BELEDİYESPOR 3 2 1 0 5 3 2 7
    4. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 3 2 0 1 4 4 0 6
    5. KARDEMİR KARABÜKSPOR 3 1 2 0 5 3 2 5
    6. FENERBAHÇE 3 1 2 0 6 5 1 5
    7. KASIMPAŞA 3 1 1 1 6 5 1 4
    8. TRABZONSPOR 3 1 1 1 6 6 0 4
    9. GÖZTEPE 3 1 1 1 5 5 0 4
    10. EVKUR YENİ MALATYASPOR 3 1 1 1 4 4 0 4
    11. KAYSERİSPOR 3 1 1 1 4 6 -2 4
    12. ATİKER KONYASPOR 3 1 0 2 5 4 1 3
    13. BURSASPOR 3 1 0 2 4 5 -1 3
    14. DEMİR GRUP SİVASSPOR 3 1 0 2 2 4 -2 3
    15. ANTALYASPOR 3 0 2 1 3 5 -2 2
    16. AYTEMİZ ALANYASPOR 3 0 1 2 4 7 -3 1
    17. OSMANLISPOR 3 0 1 2 4 8 -4 1
    18. GENÇLERBİRLİĞİ 3 0 1 2 2 6 -4 1


    4. HAFTA

    Antalyaspor-Galatasaray

    Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor

    Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

    Bursaspor-Akhisar Belediyespor

    Trabzonspor-Gençlerbirliği

    Kardemir Karabükspor-Beşiktaş

    Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor

    Demir Grup Sivasspor-Kayserispor

    Osmanlıspor-Göztepe

    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:42
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