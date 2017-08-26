Karabük'e 90'da şok!

Karadeniz ekibi, Alanya karşısında Fofana’nın kendi kalesine attığı golle öne geçti Tam “Maç bitti” derken sahneye çıkan Emre skoru 1-1’e getirdi ve puanlar paylaşıldı.

Süper Lig'de 3. haftanın açılış gününde oynanan maçta Kardemir Karabükspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sezonun ilk haftasında Gençlerbirliği ile berabere kalan ve geçen hafta geçen yılın flaş ekibi Medipol Başakşehir'i 3-1 mağlup eden kırmızı-mavililer, dün son anda galibiyeti kaçırdı. 29. dakikada Alanyasporlu Fofana'nın kendi kalesine attığı öne geçen Kardemir Karabükspor, 90+1'de Aytemiz Alanyaspor'lu Emre Akbaba'nın attığı gole engel olamadı. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Konuk ekip ikinci deplasman maçından da beraberlikle ayrılırken, ev sahibi Alanya ligdeki ilk puanını almış oldu.



ŞANSSIZ BİR SONUÇ

K.Karabük Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Alanya karşısında galibiyeti kaçırdıklarını belirterek, "Son ana kadar iyi mücadele ettik. Şanssız bir sonuç oldu. Deplasmanda kazansak iyi olacaktı" dedi.