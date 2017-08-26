Karabük'e 90'da şok!
Karadeniz ekibi, Alanya karşısında Fofana’nın kendi kalesine attığı golle öne geçti Tam “Maç bitti” derken sahneye çıkan Emre skoru 1-1’e getirdi ve puanlar paylaşıldı.
ŞANSSIZ BİR SONUÇ
K.Karabük Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Alanya karşısında galibiyeti kaçırdıklarını belirterek, "Son ana kadar iyi mücadele ettik. Şanssız bir sonuç oldu. Deplasmanda kazansak iyi olacaktı" dedi.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:24
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
çiiğerci değil bu 11'le sadece pres ve bam güm cıkmakla bakalım kaç hafta gidiceksiniz :)) oyun sistemi zayıf ve yedek oyuncular olmasada olur tipi :))
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
Yasama Arkadaşlar bu sene gol kralı kim olur? Gomis mi? Burak mı? Tolga Ciğerci mi?
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Trabzonspor'dan Milli Takım tepkisi
Toplam 21
Yorum
misafir gazeteci döven arda turan ve volkan babacanın milli takımda ne işi var..
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