Gol düellosunda kazanan yok
Süper Lig'de Kayserispor ile Osmanlıspor 2-2 berabere kaldı.
Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 14. dakikasında Varela, ceza sahası dışından güzel bir vuruşla ev sahibini öne geçirdi. Ancak bu üstünlük sadece 1 dakika sürdü. 14'te yeni transfer Doukara skora denge getiren gole imza attı. Uzun süre bu karla devam eden karşılaşmanın 73. dakikasında Varela üst üste 2 sar kartla oyun dışında kaldı. hemen ardından da konuk takım, oyuna yeni giren Musa Çağıran'ın golüyle öne geçti.
Beraberlik için bastıran ev sahibi, 87'de Mendes'in harika golüyle beraberliği yakaladı. karşılaşama da bu gollerle 2-2 sona erdi. Böylece Kayserispor haftayı 4, Osmanlıspor da 1 puanla tamamladı.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:06
-
Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Toplam 8
Yorum
Turgut ada Bizim bu trabzonspor dan hiçbirşey olmaz...Cimboma bakin sanki bizim de il onların 50. Yılı ayip yaa
-
Trabzon'dan karara büyük tepki
Toplam 3
Yorum
ERAY TS Hakem maçı adil bir şekilde yönetme niyetiyle sahaya çıkmamış ya da amatör ligde maç yönetemeyecek kadar kötü bir hakem.
-
Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Toplam 8
Yorum
ofliii bu futbolcularla biz hep çile çekeriz.bir adım ileri iki adım geri gideriz.hep de öyle oldu .hiç mi ders alınmaz. okayla onurla bu iş olmaaz
Gol düellosunda kazanan yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.