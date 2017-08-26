 Gol düellosunda kazanan yok – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Gol düellosunda kazanan yok

    Gol düellosunda kazanan yok

    'de ile 2-2 berabere kaldı.

    Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 14. dakikasında Varela, ceza sahası dışından güzel bir vuruşla ev sahibini öne geçirdi. Ancak bu üstünlük sadece 1 dakika sürdü. 14'te yeni transfer Doukara skora denge getiren gole imza attı. Uzun süre bu karla devam eden karşılaşmanın 73. dakikasında Varela üst üste 2 sar kartla oyun dışında kaldı. hemen ardından da konuk takım, oyuna yeni giren Musa Çağıran'ın golüyle öne geçti.

    Beraberlik için bastıran ev sahibi, 87'de Mendes'in harika golüyle beraberliği yakaladı. karşılaşama da bu gollerle 2-2 sona erdi. Böylece haftayı 4, da 1 puanla tamamladı.

    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:06
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