 Karabük'e son dakika şoku! – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ağustos 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Karabük'e son dakika şoku!

    Karabük'e son dakika şoku!

    Süper Lig'in 3. haftasında ile 1-1 berabere kaldı.

    29. dakikada Fofana'nın kendi kalesine attığı golle karşısında 1-0 öne geçti.

    Karabükspor'da 40. dakikada Yatabare'nin şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

    İlk yarı 1-0 Karabükspor üstünlüğü ile sona erdi.

    İkinci yarıda Alanyaspor aradığı beraberlik golünü uzatma dakikalarında buldu ve Emre Akbaba attığı golle takımına 1 puanı getirdi.

    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karabük'e son dakika şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.