Karabük'e son dakika şoku!
Süper Lig'in 3. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Kardemir Karabükspor 1-1 berabere kaldı.
Kardemir Karabükspor 29. dakikada Fofana'nın kendi kalesine attığı golle Aytemiz Alanyaspor karşısında 1-0 öne geçti.
Karabükspor'da 40. dakikada Yatabare'nin şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.
İlk yarı 1-0 Karabükspor üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıda Alanyaspor aradığı beraberlik golünü uzatma dakikalarında buldu ve Emre Akbaba attığı golle takımına 1 puanı getirdi.
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:03
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Trabzonspor'dan Milli Takım tepkisi
Toplam 8
Yorum
FENER Lİ EMRE 45 İNE KADAR OYNAR BU HIRSLA GÖKDENİZ KİM Kİ?!!
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Milli takım aday kadrosu açıklandı
Toplam 60
Yorum
sönmez TFF nin demirörenin milli takımı Türkiye'nini değil Ona Bu listeyi verenlerin takımı
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Trabzonspor'dan Milli Takım tepkisi
Toplam 8
Yorum
metinn emra bey klavyenin basina gecince herseyi yazabileceginizimi saniyrosunuz birakin ya bu isleri sizler yönetici olsaniz ne olacak pöööh
Karabük'e son dakika şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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