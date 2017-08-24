Süper "yabancı" Lig

Statüde iki sezon önce yapılan değişiklikle kadrolarında 14 yabancı oyuncu bulundurma hakkını elde eden Süper Lig kulüplerinde, bu sezon adeta yabancı futbolcu patlaması yaşanıyor.

Ligin ilk haftasında forma giyen 252 futbolcu içinde, Türkiye'de yetişmiş yerli oyuncu sayısı 66'da kaldı. Bu rakam, sahaya çıkan futbolcuların yüzde 26'sını oluşturdu.

Toplam 156 yabancı futbolcunun sahne aldığı haftada, yurt dışında yetişerek Türkiye'ye gelen ve "gurbetçi futbolcu" olarak nitelenen 30 oyuncu da forma şansı yakaladı.

İkinci haftada yerli futbolcuların sayısı 73'e çıksa da 154 yabancı oyuncu yine sahadaydı. Gurbetçi futbolcuların sayısı ise 25'e düştü.

Böylece iki haftanın ardından Süper Lig'de forma giyen yerli futbolcuların oranı yüzde 27,5 olarak gerçekleşti.



Yayın gelirinde altıncı, yabancı futbolcuda birinci sırada

Avrupa'da en fazla yayın gelirine sahip 6. lig konumundaki Süper Lig'de, ilk beş lige oranla daha az yerli futbolcu forma giydi.

Almanya, İtalya ve Fransa'da yeni sezon heyecanı geçtiğimiz hafta sonu başlarken, İngiltere'de ikinci, Fransa'da üçüncü hafta maçları oynandı.

Türkiye dışında diğer 5 ülke liginde yabancı sınırlaması olmazken, Avrupa'da yayın geliri olarak en fazla para ödülü dağıtılan ilk altı ligde sahaya sürülen yerli futbolcuların genele oranı şöyle oldu:

Ülke Yerli Futbolcu Oranı (Yüzde) İngiltere 33,8 İspanya 58,9 İtalya 45,3 Fransa 53,2 Almanya 45,2 Türkiye 27,5



En fazla yerli futbolcu İspanya'da

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2017-2018 sezonunun ilk haftasında toplam 278 futbolcu sahaya çıktı.

Yapılan 10 müsabakada teknik direktörler, 164 İspanyol futbolcuya (yüzde 58,9) forma verdi. Athletic Bilbao, 13 oyuncuyla en fazla yerli futbolcuyu sahaya sürerken, İspanyol futbolcuların en az yer bulduğu takımlar, 5'er oyuncuyla Deportivo La Coruna ve Atletico Madrid oldu.

Son şampiyon Real Madrid ve en büyük rakibi Barcelona'da ise 7'şer yerli futbolcu görev yaptı.



Fransa'da da yerli futbolcular çoğunlukta

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) geride kalan üçüncü hafta maçlarında toplam 278 oyuncu şans buldu.

Fransız futbolculardan 148'inin (yüzde 53,2) forma giydiği toplam 10 karşılaşmada, en fazla yerli futbolcu 11 kişiyle Strasbourg'ta yer aldı.

Son şampiyon Monaco, yerli futbolculara en az şans tanıyan takım konumunda bulunurken, kırmızı-beyazlı ekipte sadece 3 Fransız futbolcu oynadı.



İtalyanlar üçüncü sırada

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) ilk hafta maçlarında toplam 126 yerli futbolcu (yüzde 45,3) sahadaydı.

Bu oyunculardan 12'sini oynatan Sassuolo, İtalyan futbolculara en fazla şans veren ekip olarak dikkati çekti. Yerlilere en az şans veren Fiorentina ve Roma'da 3'er İtalyan kendilerine yer bulabildi.

Serie A'nın son şampiyonu Juventus'ta ise 4 yerli futbolcu forma giydi.



Almanya, İtalya ile kafa kafaya

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) ilk haftada 113 yerli futbolcu (yüzde 45,2) maça çıktı.

Oynanan 9 müsabakada 10 Alman futbolcunun forma giydiği Freiburg, yerli oyuncuların en fazla yer aldığı kulüp oldu.

Augsburg, Leipzig ve Borussia Dortmund'da 3'er yerli futbolcu oynarken, son şampiyon Bayern Münih'te 6 Alman futbolcu sahada yer aldı.



İngiltere'de yabancılar ağırlıkta

Futbolun beşiği olarak görülen İngiltere'de ağırlıklı olarak yabancı futbolcuların boy göstermesi dikkati çekiyor.

İngiltere Birinci Futbol Ligi (Premier Lig) ikinci hafta maçlarında teknik direktörler 93 İngiliz futbolcuyu (yüzde 33,8) tercih etti.

Toplam 275 futbolcunun forma giydiği haftada, son şampiyon Chelsea, Tottenham deplasmanında tamamen yabancı oyunculardan kurulu kadroyla mücadele etti.

Ligde yerli oyunculara en fazla şans tanıyan takımlar ise 8'er kişiyle Everton ve Bournemouth oldu.



Forma savaşında Fransızlar zirvede

Yayın gelirinde ilk 6 sırada bulunan ülkeler içinde, ülkesinin dışındaki diğer 5 ligde en fazla forma şansını Fransız oyuncular buldu.

Geride kalan haftada Fransa haricindeki diğer 5 ligde, toplam 54 Fransız futbolcu forma giydi. İspanyollar diğer liglerde 33 futbolcuyla temsil edilirken, bu sayı Almanlarda 15, İtalyanlarda ise 8'de kaldı.

İngiltere haricinde diğer 5 ligde forma giyen sadece bir İngiliz futbolcu bulunuyor. Almanya'nın Wolfsburg takımında ilk 11'de sahaya çıkan Kaylen Hinds, İngiltere'nin dışarıdaki tek temsilcisi oldu.

İngilizler gibi diğer liglerde oyuncusu nadir boy gösteren bir diğer ülke ise Türkiye. Bünyesinde diğer liglere oranla en fazla yabancı futbolcuyu barındıran Türk futbolu, Avrupa'nın ilk 5 ligine sadece Enes Ünal'ı sokabildi. Villarreal forması giyen Enes, Levante deplasmanında 90 dakika sahada kaldı.

Ülke En değerli 6 ligde forma şansı bulan oyuncu sayısı Fransa 54 İspanya 33 Almanya 15 İtalya 8 İngiltere 1 Türkiye 1

Son 20 yılda 6 ülkenin milli takım performansı

Türkiye ve İngiltere'de yerli futbolcuların yabancılara azınlıkta kalması üzerine, her iki ülkenin spor kamuoyunda milli takımların geleceği tartışılır hale geldi.

Son 20 yıl baz alındığında İngiltere'nin uluslararası turnuvalarda elle tutulur bir başarısı bulunmazken, Türkiye'nin karnesinde de 2002'de kazanılan dünya üçüncülüğü var.

Liglerinde yerli futbolculara ağırlık veren Fransa, Almanya, İspanya ve İtalya ise aynı dönem içinde birçok başarıya imza attı.

İspanya, iki Avrupa ve bir dünya şampiyonluğu olmak üzere 3 kez adını zirveye yazdırdı. Almanya aynı dönemde birer kez dünya şampiyonluğu, dünya ikinciliği, Avrupa şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliğine ulaştı.

Avrupa ve dünya şampiyonalarında birer kez mutlu sona ulaşan Fransa'nın da bir dünya ikinciliği bulunuyor.

İtalyanlar ise kazandığı bir dünya şampiyonluğunun yanı sıra Avrupa'da iki kez ikincilik yaşadı.



