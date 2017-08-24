Haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'in 3. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
21.45 Alanyaspor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık
26 Ağustos Cumartesi:
19.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Barış Şimşek
19.45 Beşiktaş-Bursaspor: Mete Kalkavan
21.45 Kayserispor-Osmanlıspor: Fırat Aydınus
21.45 Göztepe-Trabzonspor: Serkan Çınar
27 Ağustos Pazar:
19.45 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır
21.45 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Ümit Öztürk
21.45 Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:58
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Yemeden atmalıyız
Toplam 21
Yorum
trftr çıldıracak fener de 3-4 adam var bunlar yenilenmeden ayar olmaz..istediğini yap boşa vakit kaybı.
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Süper "yabancı" Lig
Toplam 10
Yorum
NG USTELIK BIR SURU TÜRK FUTBOLCU VAR..SEN ADALETLİ VE İSTKRARLI OL BAK MİLLİ TAKIM NASIL OLUYOR..
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Süper "yabancı" Lig
Toplam 10
Yorum
NG ZEVKLE BIR SEZON OLACAK COMAK SOKUYORSUNUZ SIZ GAZETECILER..TAŞRA ZİYNETI DERLER BUNA..BU KONU COK ANLAMSIZ..
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