 Haftanın hakemleri belli oldu – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    Haftanın hakemleri belli oldu

    Haftanın hakemleri belli oldu

    Süper Lig'in 3. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

    Yarın:

    21.45 Alanyaspor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu

    21.45 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık

    26 Ağustos Cumartesi:

    19.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Barış Şimşek

    19.45 Beşiktaş-Bursaspor: Mete Kalkavan

    21.45 Kayserispor-Osmanlıspor: Fırat Aydınus

    21.45 Göztepe-Trabzonspor: Serkan Çınar

    27 Ağustos Pazar:

    19.45 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır

    21.45 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Ümit Öztürk

    21.45 Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu

    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:58
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