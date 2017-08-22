Volkan yıkılırsa takım çöker

GÜRCAN BİLGİÇ: Volkan'ı sadece bir kaleci olarak görürseniz çok büyük hata yaparsınız. O, önemli bir takım lideridir. Oyuncu grubunu bir arada tutan tutkaldır.

LEVENT TÜZEMEN: Volkan Demirel, İtalyan efsane Buffon'u rol model almalı ve sıkı çalışmalı

AHMET ÇAKAR: Vardar maçında kalede Kameni olur. Ama onun da işi hiç kolay değil







SORU: Trabzonspor maçında tribünler tarafından ıslıklanan Volkan Demirel'in morali çok bozuldu. Sizce Fenerbahçe'de Volkan efsanesi bitti mi? Vardar maçında kaleye kim geçmeli?

GÜRCAN BİLGİÇ: Volkan Demirel, böylesine bir dönemi daha önce de yaşadı. Ama aşmayı başardı, şampiyonluk yaşadı. Bu dönemi de geçecek. Çünkü nasıl başaracağını biliyor.

Volkan'ı sadece bir kaleci olarak görürseniz çok büyük hata yaparsınız. 15 yıl Fenerbahçe forması giyip kulübün sembolü haline gelmesi sadece yaptığı kurtarışlar nedeniyle değil.

Volkan çok önemli bir takım lideridir. Oyuncu grubunu bir arada tutan tutkaldır. Bu sezon kurulan yeni kadroyu da bir araya getirip onların arkadaşlığını pekiştirecek olan Volkan'ın bu karakteri olacak. Onu takımın direği olarak görüyorum.

O yıkılırsa Fenerbahçe çöker. Ayrıca sahadaki futbolcu ıslıklanmaz, desteklenir. Taraftar kesinlikle acımasız olamaz.

MURAT ÖZBOSTAN: Volkan'a başkan Aziz Yıldırım'ın kararıyla yeni bir sözleşme yapıldı. Demek ki bu çok sağlıklı bir karar değilmiş. Volkan'ın artık Kadıköy'de şans bulursa rahat bir maç çıkarabileceğini düşünmüyorum. Taraftar onu sildi. En ufak bir yanlışında protestoya uğrayacaktır. Bakın bunun bir benzerini Beşiktaş yaşadı. Tolga Zengin yaptığı birkaç hata sonrası taraftar gözünde kötü kaleci ilan edildi.

Şimdi Aykut Kocaman'ın işi çok zor. Perşembe günü ne yapacaksınız? Diyelim Kameni'yi oynattınız, onu da tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Eğer Fenerbahçe, sahasında oynayacağı maçta Vardar'a elenirse çok ciddi sıkıntı yaşamaya başlar.

AHMET ÇAKAR: Volkan efsanesi bitti demek çok iddialı. Ama Volkan çok ciddi bir formsuz dönem yaşıyor.

Yaşı çok geçkin, bunu da doğal karşılamak lazım. Her futbolcunun ve de özellikle her kalecinin böyle dönemleri olur. Herhalde Volkan Demirel, şimdi şöyle düşünüyordur: "Ben bunca fedakarlığı, bunca sevimsizliği, Fenerbahçe için yaptım. Birkaç kötü gol yiyince de seyirci beni yuhalamaya başladı." Gelelim, Vardar maçına... Görünen o ki kalede Kameni olacak. Ama o da hatalı gol yediğinde Volkan'ın yaşadıklarını yaşayacak.

LEVENT TÜZEMEN: Fenerbahçe için kaptan Volkan Demirel "sembol" oyuncudur. Hatta kulübün hafıza kartıdır. Volkan'ı ayağa kaldıracak en doğru formül ise Juventus kalecisi 39 yaşındaki efsane Buffon olmalıdır. Teknik direktör Aykut Kocaman takımdan keserek, Volkan'ı geri kazanamaz. Zirve yarışında Fenerbahçe'nin Volkan'ın tecrübesine ve ağabeyliğine kesinlikle ihtiyacı olacaktır. Kilolu görünen Volkan Demirel acilen Samandıra'da kamp kurmalı ve Buffon'u kendisine "Rol model" kabul edip, sadece sıkı şekilde çalışmalıdır.

Milli maçlar nedeniyle lige verilecek arayı Volkan fırsat olarak kullanmalıdır.







GALATASARAY SAMAN ALEVİ DEĞİL

SORU: Galatasaray ligde 2'de 2 yapan tek takım. Takımda müthiş bir iştah var.

Bu çıkış bir şampiyonluk göstergesi mi, yoksa saman alevi mi?

LEVENT TÜZEMEN: Yenilenen Galatasaray'ın fikstürde ilk iki maçını Kayseri ve Osmanlı ile oynamasını şans olarak görüyorum. Tüm yabancılarını sahaya süren Galatasaray'ın bu başarısının saman alevi olmayacağını düşünüyorum. Çünkü oyuncuların uyumuna bakınca herkes birbirine yardım ediyor. Yönetimin yaptığı nokta transferleri de kutlamak gerek. Özellikle Fernando'ya bayıldım. Galatasaray nihayet aradığı ön liberoyu buldu.

Fernando-Maicon-Mariano üçlüsünün Brezilyalı olması, savunma ve orta alan uyumunu kolaylaştırıyor.

Feghouli'nin de bayram sonrası oynayacağını düşünürsek Belhanda-Gomis-Feghouli üçlüsünün ortak yanı aynı dili konuşacak olmaları. Galatasaray bu anlayışıyla Beşiktaş kadar şampiyonluğun içindedir.

GÜRCAN BİLGİÇ: O kadar kötü sezonlar yaşadılar ki bu çıkışa ihtiyaçları vardı. Gösterişli oyunlarla kazanmaları daha önemli. İlk 45'lerde rakibe nefes aldırmıyor, sonrasında da oyun akışına göre pozisyon alıyorlar. Şu da bir gerçek, sezonu erken açmaları onları ilk haftalara diğer rakiplerinden daha formda soktu. Kalan haftalar işler iyi giderse problemler de azalır. Ama baskı yediklerinde yabancılar yerliler kadar aidiyet hissi duymaz.

AHMET ÇAKAR: Galatasaray'ın yeni transferleri başarılı. Rakibi bunaltırcasına presli oynamayı beceriyorlar. Fakat hala kafamda soru işaretleri var. Oyunu kontrol edebilmeyi, topu tutabilmeyi ne kadar becerebilirler kestiremiyorum. Üstelik sol kanadı hiç kullanamıyorlar. Ama pozitiflikleri, eksiklerinin yanında çok fazla. Ve kesinlikle şampiyonluk adaylarından biriler.



GALATASARAY'IN ŞANSI FİSKTÜR KOLAYLIĞI

MURAT ÖZBOSTAN: Ne şampiyonluk göstergesi ne de bir saman alevi. Kazandığınız her maç, sizin bir sonraki karşılaşmaya daha istekli ve arzulu çıkmanıza neden olur. Galatasaray altı puan alarak Sivasspor maçı öncesi ciddi bir enerji topladı. Sivasspor maçı da İstanbul'da.. Kayseri ve Osmanlı ile sezona başladı. İki takım da çok güçsüzdü. Ben yorum yapmak için erken olduğunu düşünüyorum. Osmanlı maçının ikinci yarısında G.Saray oyundan düştü. Osmanlı fırsatlar yakaladı. G.Saray hala rakiplerine pozisyonlar veriyor. Kısacası G.Saray şanslı bir fisktür ile lige başladı.







JOSE SOSA, BURAK'I GOL KRALI YAPAR

SORU: Trabzon, galibiyeti kaçırdı. Bordo-mavililer için gerçekçi hedef sizce ne olur? Zirve mi, Şampiyonlar Ligi mi, yoksa bu bir hazırlık senesi olarak mı görülmeli?

ÖZBOSTAN: Trabzon için en önemli hedef ilk üç olmalıdır. Şampiyonluk yarışında var olabileceklerini sanmıyorum.

Şampiyonluğa oynayabilmesi için bu kadroya 3- 4 takviye daha şart. Sadece Burak'ın getirdiği havayla olmaz. Bir de Ersun Yanal özellikle Fenerbahçe maçında olduğu gibi yanlış değişiklikler yapmayacak. Yanal'ın performansı, Trabzon'un da kaderini tayin eder!

BİLGİÇ: Üst düzey kazanma ve mücadele isteği gösteren bir takım var ortada. Geçen sene 39 gol atabildiler. Sorunu çözmek adına transfer yaptılar, bu kez Burak sakatlandı.

Bir takım haline gelmeleri ve kenetlenmeleri gerekiyor.

Kadıköy'de berabere kalmak; bir puan kazanmaktır. Rakibinizden avantaj sağlıyorsunuz.

Ersun Yanal'ın da oyuncu grubunun da yönetimin de desteğe ihtiyacı var. Trabzonlular, biraz da iyi şeyler görmeye çalışmalılar.

TÜZEMEN: Trabzonspor, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi Ersun Yanal'ın cesur düşünememesi yüzünden yenemedi.

Burak sakatlandığında yerine kalıplı ve ağır N'Doye değil, hızlı, çabuk ve süratli Bongonda girmeliydi. Bongonda'nın Fenerbahçe savunmasının arkasına yapacağı koşular, Burak tahribatı yaratırdı. Ersun hoca, Bongonda değişikliğini, Trabzon 2-1 öne geçtikten hemen sonra yapsaydı Fenerbahçe savunması öne çıkamazdı.

Eğer Türkiye'de asist kralı olan Jose Sosa transferi resmiyete kavuşursa Trabzonspor rahatlıkla zirve yarışının ortağı olur. Özellikle Sosa, Burak Yılmaz'ı gol krallığına taşır.







KOCAMAN, YILDIRIM GİBİ KONUŞUYOR!

SORU: Fenerbahçe, Avrupa'dan elenmenin eşiğinde, lige de kötü başladı. Sizce yapılacak birkaç takviye bu durumu kurtarır mı, yoksa Fenerbahçe'nin zirve şansı yok mu?

LEVENT TÜZEMEN: Fenerbahçe'nin güçlü bir kadrosu var. Ancak Aykut Kocaman'ın kendi kimliğine geri dönmesi şart. Aykut hoca başkan Aziz Yıldırım'ın istediği gibi konuşuyor. Sezon başı olmasına rağmen hakemlere çatıyor, rakiplere sataşıyor ve sürekli "Şampiyon olacağız" diyor. Bu söylemler Aykut hoca ile bağdaşmıyor. Çünkü Aziz başkan geçmişte Aykut hocayı sessiz kalmakla suçlamıştı. Şimdi ise Aykut hoca psikolojik baskı yaşıyor. Aykut hoca yeni transferleri 'hazır değiller' felsefesiyle kullanmama düşüncesinden vazgeçmelidir.

MURAT ÖZBOSTAN: Aykut Kocaman, "Her şeye rağmen biz şampiyon olacağız" diye bir cümle kurdu. Demek ki bu gücü ve enerjiyi kendisinde buluyor. Ama ben de şunu söyleyebilirim: İşi zor. Eğer birkaç maç daha böyle giderse Kadıköy'deki geçen senenin aynı görüntüleri tekrar yaşanabilir. Yani 3-4 bin kişiye karşı oynayabilirsiniz.

FENERBAHÇE İÇİN KARAMSAR DEĞİLİM

GÜRCAN BİLGİÇ: Lig yolu daha uzun. Yeni takım, yeni hoca, yeni sistem bir arada olunca uyum süresi de uzuyor. Fenerbahçe'nin geleceği için karamsar değilim. En önemli oyuncular (Soldado ve Giuliano), son maçta ancak görev alabildi. Mehmet Ekici'yi henüz görmedik. Bir stoper gelecek. İyimserliği sağlayan takımın mücadele gücü, kazanma isteği ve dayanışması. Hatalar azaldığında çok ciddi çıkış da yaşarlar.







BEŞİKTAŞ İÇİN ŞU ANDA ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR!

SORU: Beşiktaş sezona istediği hızda giremedi. Sizce şampiyonluğun favorisi hala Beşiktaş mı, yoksa Galatasaray tahtı sallıyor mu?

AHMET ÇAKAR: Beşiktaş toparlayacak. Ve halen Türkiye'nin en organize ve en kaliteli kadrosu Beşiktaş'ta. Yalnız Cuma gecesi Şenol Güneş'in konuşmalarından geleceğe yönelik sorunlar hissettim. Hiç bilemiyorum ama Fikret Orman ile Şenol Güneş arasında hafif soğuk rüzgarlar esiyor.

Bu iş bitmediği takdirde sıkıntı büyük. Ama benim tanıdığım Orman, akıllı adamdır ve durumu toparlamayı başaracaktır.

MURAT ÖZBOSTAN: Kimsenin tahtının sallandığı yok. Yinelemekte fayda var; daha iki haftayı geride bıraktık. Kimse kimseyi şimdiden şampiyon ilan etmesin. Bu tür yorumların hiçbirine katılmıyorum.

GÜRCAN BİLGİÇ: Beşiktaş'ta şu an alarm zilleri çalıyor. Çünkü oyun temposu ve kalitesi olarak geçen sezonun uzağındalar.

Kasımpaşa maçı sonrasında ortak görüşleri, "Daha ligin ikinci haftası. Zamanımız var" şeklindeydi. Ama aslında sezon başı problemlerini çözemedikleri gibi, büyütüyorlar. İspanya'daki turnuvada 13 gol yediler. Konya ve Kasımpaşa'dan da 2'şer gol yediler. Bu kez tek rakiple yarışmayacaklar. Sadece Galatasaray değil Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor da iddialı takımlar.

LEVENT TÜZEMEN: Beşiktaş kulübesine bakıyorum: Yönetimin flaş transferleri Lens, Negredo, Medel üçlüsü yan yana oturuyor. Şenol hoca "Kadro seçiminde karar benim" diyebilir. Ancak bu üçlü ilk on birde yer bulmadığı ve sonradan oyuna girdiği sürece kulübe fokurdar.

Şenol hoca şampiyon olan kadroya daha sıcak bakıyor. Beşiktaş yine zirvenin favorisi ama kadro derinliğinde bu kez yıldızlar var. Genelde 14-15 futbolcu ile çalışmayı seven Şenol hoca kadro tercihlerinde Lens-Negredo-Medel üçlüsü ile şampiyon kadroyu harmanlayamaz ise ciddi sürtüşmeler yaşanır. Bakın;

Galatasaray aldığı tüm yabancılarını sahaya sürdü ve olumlu bir ivme yakaladı.

Bu ayrıntı, Şenol Hoca'nın üstünde Demokles'in Kılıcı gibi sallanıyor.