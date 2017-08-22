Süper Lig'de yabancı rüzgarı
Süper Lig'de yabancı rüzgarı esiyor. Yeni sezon öncesi takımlar kadrolarını çoğunlukla yabancı futbolcularla takviye ederken, ligin ikinci haftasında ligdeki ekipler ilk 11'de ortalama 4 yerli ve 7 yabancı oyuncuyla sahaya çıktı.
Ligde atılan 56 golün 40'ı yabancılara ait
Süper Ligde 2. haftanın tamamlanmasının ardından atılan 56 golün 40'ı yabancı oyunculardan gelirken, 16 golü ise yerli oyuncular kaydetti. Gol krallığı yarışında ise 3'er golle Trabzonspor'dan Burak Yılmaz ve Galatasaray'dan Gomis ilk sırada yer alıyor.
Lucescu zorlanıyor
Süper Lig'in 2. hafta maçlarında yerli futbolcuların ilk 11'de az şans bulması A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Lucescu'yu düşündürüyor. FIFA 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2 Eylül'de deplasmanda Ukrayna ve 5 Eylül'de sahasında Hırvatistan ile mücadele edecek A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Lucescu'nun, Ligin 3. haftasında oynanacak olan maçların ardından hangi oyuncuları aday kadroya çağıracağı merak ediliyor.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 10:32
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Savunma tamam
Toplam 6
Yorum
Meth35 isabetli olmus.bence serdar koray ahmet türkiye ligi için yeterli.olursa vida geçiyordu gönlümden.bence bonservis verilmeden.vidayla ocak ayı için sözleşme imzalanmalı.
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Emre Mor Fenerbahçe'de
Toplam 69
Yorum
UltrAslan ey fenerli uyan, seni makaraya sariyorlar, oyuncak ettiler bu yöneticiler menejerler emrenin geldigi falan yok, gelse care de olmaz.
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Bu onur yeter
Toplam 6
Yorum
baksoy Bu takımda RODELLEGA varken N.DOYE , Yusuf ERDOĞAN ve BONGONDO varken BERO tercihi yapan biçare hocamızı sorguya çekin ?
Süper Lig'de yabancı rüzgarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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