 Kayseri’den siftah – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Kayseri’den siftah

    Kayseri’den siftah

    İki renktaş takımın mücadelesinden tek gol çıktı ve gülen taraf oldu. İki penaltı kurtaran kalecisi Beto maça damgasını vurdu.

    Lige Galatasaray'dan aldığı farklı yenilgi ile başlayan Kayserispor, seyircisi önünde ağırladığı renktaşı 'yi tek golle geçip 3 puanı aldı: 1-0. Deniz Türüç, 16. dakikada Kadu'yla mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi. Deniz'in penaltısını kurtaran Beto, dönen topta Varela'nın vuruşuna engel olamadı: 1-0. Beto, 32'de Deniz'in 30 metreden çektiği şutta yine gole izin vermedi. 65. dakikada Boldrin'in atağında kayarak müdehale eden Peybernes'in eline çarpan topta Yankaya bir kez daha penaltıyı verdi. Güray'ın penaltı atışında kaleci Beto yine başarılıydı ve maç 1-0 bitti.

    ?SUMUDİCA: HAK ETMİŞTİK
    Kayseri'nin hocası Sumudica, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Oyuncularımın hak ettiği bir galibiyetti. Galatasaray yenilgisi benim sorumluluğumdu" dedi.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:27
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