 G.Saray liderliğini sürdürdü – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    G.Saray liderliğini sürdürdü

    G.Saray liderliğini sürdürdü

    'de 2. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.

    Haftanın son maçında Atiker Konyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi.

    Karşılaşmaların ardından Galatasaray, liderliğini sürdürdü.

    Alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:

    2. Hafta

    Kasımpaşa-Beşiktaş: 2-2

    Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir: 3-1

    Bursaspor-Alanyaspor: 3-2

    Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 2-0

    Osmanlıspor-Galatasaray: 1-3

    Kayserispor-Göztepe: 1-0

    Antalyaspor-Akhisar Belediyespor: 2-2

    Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2

    Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği: 3-0

    Puan durumu

    Takımlar O G B M A Y AV P
    1. GALATASARAY 2 2 0 0 7 2 5 6
    2. KASIMPAŞA 2 1 1 0 5 3 2 4
    3. BEŞİKTAŞ 2 1 1 0 4 2 2 4
    4. KARDEMİR KARABÜKSPOR 2 1 1 0 4 2 2 4
    5. TRABZONSPOR 2 1 1 0 4 3 1 4
    6. AKHİSAR BELEDİYESPOR 2 1 1 0 3 2 1 4
    7. ATİKER KONYASPOR 2 1 0 1 4 2 2 3
    8. DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 1 0 1 2 1 1 3
    9. BURSASPOR 2 1 0 1 3 3 0 3
    10. EVKUR YENİ MALATYASPOR 2 1 0 1 3 3 0 3
    11. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 2 1 0 1 2 3 -1 3
    12. KAYSERİSPOR 2 1 0 1 2 4 -2 3
    13. FENERBAHÇE 2 0 2 0 4 4 0 2
    14. GÖZTEPE 2 0 1 1 2 3 -1 1
    15. ANTALYASPOR 2 0 1 1 2 4 -2 1
    16. GENÇLERBİRLİĞİ 2 0 1 1 1 4 -3 1
    17. ALANYASPOR 2 0 0 2 3 6 -3 0
    18. OSMANLISPOR 2 0 0 2 2 6 -4 0


    3. Hafta

    25 Ağustos Cuma:

    21.45 Alanyaspor-Kardemir Karabükspor (Bahçeşehir Okulları)

    21.45 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)

    26 Ağustos Cumartesi:

    19.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor

    19.45 Beşiktaş-Bursaspor (Vodafone Park)

    21.45 Göztepe-Trabzonspor (Bornova)

    21.45 Kayserispor-Osmanlıspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

    27 Ağustos Pazar:

    19.45 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

    21.45 Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa (Manisa 19 Mayıs)

    21.45 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs)

    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:14
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