G.Saray liderliğini sürdürdü
Süper Lig'de 2. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.
Haftanın son maçında Atiker Konyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi.
Karşılaşmaların ardından Galatasaray, liderliğini sürdürdü.
Alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:
2. Hafta
Kasımpaşa-Beşiktaş: 2-2
Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir: 3-1
Bursaspor-Alanyaspor: 3-2
Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 2-0
Osmanlıspor-Galatasaray: 1-3
Kayserispor-Göztepe: 1-0
Antalyaspor-Akhisar Belediyespor: 2-2
Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2
Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği: 3-0
Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|GALATASARAY
|2
|2
|0
|0
|7
|2
|5
|6
|2.
|KASIMPAŞA
|2
|1
|1
|0
|5
|3
|2
|4
|3.
|BEŞİKTAŞ
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|4.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|5.
|TRABZONSPOR
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|1
|4
|6.
|AKHİSAR BELEDİYESPOR
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|1
|4
|7.
|ATİKER KONYASPOR
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|2
|3
|8.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|2
|1
|0
|1
|2
|1
|1
|3
|9.
|BURSASPOR
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|10.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|11.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|12.
|KAYSERİSPOR
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|13.
|FENERBAHÇE
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|14.
|GÖZTEPE
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|15.
|ANTALYASPOR
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|1
|16.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|17.
|ALANYASPOR
|2
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|0
|18.
|OSMANLISPOR
|2
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
3. Hafta
25 Ağustos Cuma:
21.45 Alanyaspor-Kardemir Karabükspor (Bahçeşehir Okulları)
21.45 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)
26 Ağustos Cumartesi:
19.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor
19.45 Beşiktaş-Bursaspor (Vodafone Park)
21.45 Göztepe-Trabzonspor (Bornova)
21.45 Kayserispor-Osmanlıspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
27 Ağustos Pazar:
19.45 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa (Manisa 19 Mayıs)
21.45 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs)
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:14
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