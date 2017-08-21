Atiker Konyaspor 3-0 Gençlerbirliği

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Atiker Konyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.



Konya'da oynanan maçı Atiker Konyaspor 3-0'lık skorla kazandı. Bu sonucun ardından geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a yenilen Konyaspor ilk puanlarını aldı. Başkent ekibi ise 1 puanda kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



6. dakikada Atiker Konyaspor gole yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Fofana, altıpas üzerinde meşin yuvarlığı Musa Araz'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda, top auta çıktı.

24. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Atiker Konyaspor'da Milosevic'in uzun pasına hareketlenip ceza sahasında topla buluşan Musa Araz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

43. dakikada Atiker Konyaspor farkı ikiye çıkardı. Yeşil-beyazlı takımda sol kanattan Ferhat Öztorun'un ortaladığı topa yükselen Skubic, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Atiker Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki saha olayları nedeniyle 5 maç seyircisiz oynama cezası alan Atiker Konyaspor'da stadın güney tribününe, "Vatan için ölmek kaderim. Böyle kaderin ellerinden öperim. İyi ki varsın Eren." yazılı pankart serildi.



53. dakikada Musa Araz, bir kez daha sahneye çıktı. Araz, attığı golle skoru 3-0'a taşıdı ve maçın skorunu tayin etti.