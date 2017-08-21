 Antalyaspor kaçamadı – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    kaçamadı

    Antalyaspor kaçamadı

    Evinde Akhisar’ı ağırlayan , öne geçtiği maçta galibiyeti koruyamadı ve 1 puanla yetindi.

    Transferde yıldızları kadrosuna katan , seyircisi önünde ikinci haftayı da galibiyete hasret kapadı: 2-2. Akhisar Belediye karşısında henüz 5. dakikada geriye düşen kırımzı-beyazlılar, 18'de Aydın Karabulut ile skora denge getirdi. 77'de Maicon ile öne de geçen Antalyaspor, bitime 5 dakika kala Mustafa Yumlu'nun golüne engel olamayınca kaşılaşmadan 1 puanla ayrıldı. Sezonun ilk puanını alan Akdeniz ekibini yeni transferi Samir Nasri'nin de tribünden izlediği karşılaşmada Eto'o paslarıyla ve asistleriyle ön palana çkıtı. Kamerunlu yıldız, takımın yeni golcüsü Maicon'a attırdığı golde nefis bir ara pası verdi.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:29
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