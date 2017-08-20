Trabzonspor kaçtı Fenerbahçe yakaladı
Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililer Burak Yılmaz ve Olcay Şahan'la 2 kez öne geçti, Fenerbahçe muhteşem taraftarını arkasına alarak 45. dakikada Alper Potuk ve 83. dakikada Valbuena'nın penaltı golüyle bordo-mavililere cevap verdi ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki 20 yıllık yenilmezlik serisini sürdürdü.
Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaştı. Nefesleri kesen gol düellosunda taraflar 2-2'lik beraberlikle sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısında 2 kez geriye düştüğü maçta ilk yarı ve ikinci yarının son dakikalarında bulduğu gollerle bordo-mavililerin kazanmasına izin vermedi.
Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler 2. hafta sonunda galibiyetle tanışamadı ve haftayı 2 puanla tamamladı. Trabzonspor ise puanını 4'e çıkardı.
Açılışı Burak Yılmaz yaptı
Trabzonspor, Kadıköy'deki maça golle başladı. Bordo-mavililer Burak Yılmaz'ın 5. dakikadaki golüyle Fenerbahçe karşısında öne geçti. Volkan Demirel'in önde olduğunu gören Burak, Kucka'nın havalandırdığı topa ayak koyarak topu ağlara gönderdi.
F.Bahçe'nin ilk şutu Valbuena'dan
Fenerbahçe maçtaki ilk isabetli şutunu 30. dakikada çekti. Valbuena'nın şutunu Onur Kıvrak kurtardı.
Alper Potuk'tan klas gol
Fenerbahçe 45. dakikada Alper Potuk'un şık golüyle eşitliği yakaladı. Milli futbolcu kendi hazırladığı pozisyonda 4 Trabzonsporlu futbolcunun arasında slalom yaparak sıyrıldı, ardından yerden düzgün bir vuruşla kaleci Onur Kıvrak'ı mağlup etti. Müsabakanın ilk yarısı bu golle 1-1 berabere sona erdi.
Ve Giuliano sahne aldı
Teknik direktör Aykut Kocaman ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başladı. Yeni transfer Giuliano, Robin van Persie'nin yerine oyuna girerek Fenerbahçe formasını ilk kez giydi.
Trabzonspor gole yaklaştı
50. dakikada Trabzonspor 2. gole çok yaklaştı. N'doye'nin kaleci Volkan Demirel'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda İsmail Köybaşı ters kademeye çok başarılı girerek golü önledi.
Olcay Şahan füze yolladı
Trabzonspor Olcay Şahan'ın golü ile Fenerbahçe karşısında 56. dakikada yeniden öne geçti. Sol kanattan topla ilerleyen Olcay, ceza sahası çizgisi üzerinden çaprazdan yaptığı şutla kaleci Volkan Demirel'i mağlup etti.
Valbuena penaltıdan affetmedi
Fenerbahçe 83. dakikada penaltı Juraj Kucka'nın ceza sahasında elle müdahalesi sonrası penaltı kazandı. Beyaz noktada topun başına geçen Valbuena skoru 2-2'ye getirdi.
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:46
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
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Yorum
Abdullah Trabzon tarihi bir maç çıkarıcak... Fenerin dağıldığı gün bu gün...
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
sedat bu aykut bızı çok aglatıcak ondan çok çekıcez....eskı aynı fılmı baştan seyredıcezzzzz.orta takım hocası
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
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FB Aykut berabere kalalım yeter kadrosu kurmuş 1 kaleci 7 defans 3 forvet maç istanbul da ve karşında manu,real,barca yok yine hüsran.
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