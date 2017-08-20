Trabzonspor kaçtı Fenerbahçe yakaladı

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaştı. Nefesleri kesen gol düellosunda taraflar 2-2'lik beraberlikle sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısında 2 kez geriye düştüğü maçta ilk yarı ve ikinci yarının son dakikalarında bulduğu gollerle bordo-mavililerin kazanmasına izin vermedi.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler 2. hafta sonunda galibiyetle tanışamadı ve haftayı 2 puanla tamamladı. Trabzonspor ise puanını 4'e çıkardı.

Açılışı Burak Yılmaz yaptı

Trabzonspor, Kadıköy'deki maça golle başladı. Bordo-mavililer Burak Yılmaz'ın 5. dakikadaki golüyle Fenerbahçe karşısında öne geçti. Volkan Demirel'in önde olduğunu gören Burak, Kucka'nın havalandırdığı topa ayak koyarak topu ağlara gönderdi.

F.Bahçe'nin ilk şutu Valbuena'dan

Fenerbahçe maçtaki ilk isabetli şutunu 30. dakikada çekti. Valbuena'nın şutunu Onur Kıvrak kurtardı.

Alper Potuk'tan klas gol

Fenerbahçe 45. dakikada Alper Potuk'un şık golüyle eşitliği yakaladı. Milli futbolcu kendi hazırladığı pozisyonda 4 Trabzonsporlu futbolcunun arasında slalom yaparak sıyrıldı, ardından yerden düzgün bir vuruşla kaleci Onur Kıvrak'ı mağlup etti. Müsabakanın ilk yarısı bu golle 1-1 berabere sona erdi.

Ve Giuliano sahne aldı

Teknik direktör Aykut Kocaman ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başladı. Yeni transfer Giuliano, Robin van Persie'nin yerine oyuna girerek Fenerbahçe formasını ilk kez giydi.

Trabzonspor gole yaklaştı

50. dakikada Trabzonspor 2. gole çok yaklaştı. N'doye'nin kaleci Volkan Demirel'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda İsmail Köybaşı ters kademeye çok başarılı girerek golü önledi.

Olcay Şahan füze yolladı

Trabzonspor Olcay Şahan'ın golü ile Fenerbahçe karşısında 56. dakikada yeniden öne geçti. Sol kanattan topla ilerleyen Olcay, ceza sahası çizgisi üzerinden çaprazdan yaptığı şutla kaleci Volkan Demirel'i mağlup etti.

Valbuena penaltıdan affetmedi

Fenerbahçe 83. dakikada penaltı Juraj Kucka'nın ceza sahasında elle müdahalesi sonrası penaltı kazandı. Beyaz noktada topun başına geçen Valbuena skoru 2-2'ye getirdi.