Antalyaspor ve Akhisar yenişemedi

Bu sonucun ardından Antalyaspor 1 puanla 15. sırada kaldı. Akhisar ise 4 puanla 6. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

5. dakikada konuk ekip öne geçti. Akhisar Belediyespor'un sağ kanattan gelişen atağında, Paulo Henrique'nin pasında altıpas içinde topla buluşan Serginho, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

7. dakikada Antalyaspor'da Maicon'un pasında topla buluşan Eto'o, sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Lukac, topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

11. dakikada Antalyaspor, bir kez daha gole yaklaştı. Celustka'nın sağ kanattan ortasında topla buluşan Aydın Karabulut'un sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

16. dakikada Miguel Lopes'in pasında topla buluşan Paulo Henrique, kaleci Boffin'le karşı karşıya kaldı. Henrique'nin vuruşunda, Boffin son anda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

18. dakikada Antalyaspor, skorda eşitliği yakaladı. Sakıb Aytaç'ın uzun pasına hareketlenip ceza sahasında topla buluşan Aydın Karabulut, skora eşitlik getiren golü kaydetti: 1-1

45. dakikada Sakıb Aytaç'ın pasında topla buluşan Charles'ın ceza yayından şutunda, top kalenin sağından az farkla auta çıktı.

İlk yarı, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Antalyaspor'un transferi için anlaşmaya vardığı ve bugün kente gelen Fransız futbolcu Samir Nasri, yeni transferlerden Jeremy Menez'le birlikte maçı statta izledi.

Antalyasporlu oyuncular, maç öncesi ısınmaya, üzerinde Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü üyeleriyle sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül'ün fotoğrafının olduğu ve "İyiki varsın Eren" yazılı tişörtlerle çıktı.