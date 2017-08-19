Sivasspor siftah yaptı
Süper Lig'in 2. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.
41. dakikada Kone'nin ve 66. dakikada Leandrinho'nun golleriyle gülen Yiğido sezonun ilk üç puanını aldı. Bu sezon ilk kez kaybeden konuk takım ise 3 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada sağdan gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında, Barazite'nin ceza sahasına ortasında ön direğe hareketlenen Eren Tozlu'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.
23. dakikada Rıdvan Şimşek'in ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
41. dakikada Demir Grup Sivasspor 1-0 öne geçti. Elderson'un soldan ceza alanına ortasında kale önünde iyi yükselen Kone'nin kafa vuruşunda, yerden seken top ağlarla buluştu.
İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
66. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Galip Güzel'in pasında meşin yuvarlağı kontrol eden ve sağ taraftan hızla ceza alanına giren Leandrinho, çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0
72. dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Aytaç Kara'nın soldan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında kafalardan seken topu arka direkte önünde bulan Barazite'nin yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
80. dakikada Cyriac ile yaptığı verkaçın ardından ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Kılınç'ın penaltı noktası civarından vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta çıktı.
90. dakikada Muhammet Demir'in ceza yayı içerisinden sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Serkan Çınar, İsmail Şencan, Erdem Bayık
Demir Grup Sivasspor: Rochet, Rıdvan Şimşek, Dyakov, Bjarsmyr, Elderson, Hakan Arslan, Auremir (Dk. 64 Galip Güzel), Cyriac, Mert Hakan Yandaş (Dk. 58 Leandrinho), Emre Kılınç, Kone (Dk. 87 Muhammet Demir)
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Murat Akça, Yalçın Ayhan, Cissokho, Murat Yıldırım (Dk. 60 Pereira), Azubuike, Dia, Barazite (Dk. 74 Dening), Eren Tozlu (Dk. 60 Aytaç Kara), Boutaib
Goller: Dk. 41 Kone, Dk. 66 Leandrinho (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Elderson, Dk. 35 Kone, Dk. 90+3 Galip Güzel (Demir Grup Sivasspor), Dk. 88 Azubuike, Dk. 90+3 Murat Akça (Evkur Yeni Malatyaspor)
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:11
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İşte Kocaman'ın 'Fırtına' planı
Toplam 30
Yorum
Mehmet063 Hücum futbolunu özledik Aykut hoca sende iyi karakterli birisin ama futbolda heyecan aşılamalı t.direktör gol olunca sevinmeli zico ucuyordu
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
öğretici bence cristiano ronaldo kadar etkili bir futbolcu olur ! o da atletik yetenekleri sayesinde oynuyor zaten futbolu ! bolt ondan daha da üstün
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
MERT Gerçeklikten çok çok uzak, birinin beyin fırtınası yapmak maksatlı bir lafını bu kadar günlerce haber yapmaya gerek varmı?
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