Kasımpaşa - Beşiktaş | 21.45
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu ikinci hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Kartal, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Siyah-beyazlılar, 21.45'te oynayacağı zorlu karşılaşmayı kazanarak üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. İki takım arasındaki mücadele saat 21.45'te Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak. Antalyaspor'u 2-0 yenerek sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, bunu Kasımpaşa karşısında sürdürmeyi hedefleyecek. Siyah-beyazlı ekip, rakibini mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini almaya çalışacak. Sakatlığı nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyen Adriano, Şenol Güneş'in görev vermesi halinde bu karşılaşmada sahada olacak.
Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu:
Saat: 21.45
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Youssef, Veysel, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Murillo, Neumayr, Trezeguet, Adem.
Beşiktaş: Fabri, Beck, Pepe, Tosic, Caner, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk.
Yedekler: Tolga, Mitrovic, Adriano, Necip, Medel, Fatih, Lens, Orkan, Mustafa, Negredo.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:19
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Ulusoy’la yenilgi yok
Toplam 2
Yorum
BJK'I ÜZME ULUSOY..:-)) SAKIN BJK'I ÜZMEYİN SONRA BAŞKAN DÜNYAYI AYAĞA KALDIIRIR..:-))) PENALTINI HAZIRLADIN MI ? :-)))
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Ulusoy’la yenilgi yok
Toplam 2
Yorum
sz Talimatı yerine belli etmeden getirin.Bu kadar BjKnin üstüne oynamayın.Topu topu 5 kolay maç yönetmiş.Milleti iyice hırçın yapmayın
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Vardar yarası!
Toplam 87
Yorum
cok cok dogru bir yorum. Terim onu defansta oynattiginda yine kötü hatalar yapmisti. Bunu göremeyen biri, allah bilir daha neleri görmüyordur
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