Kasımpaşa - Beşiktaş | 21.45

Kartal, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Siyah-beyazlılar, 21.45'te oynayacağı zorlu karşılaşmayı kazanarak üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. İki takım arasındaki mücadele saat 21.45'te Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak. Antalyaspor'u 2-0 yenerek sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, bunu Kasımpaşa karşısında sürdürmeyi hedefleyecek. Siyah-beyazlı ekip, rakibini mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini almaya çalışacak. Sakatlığı nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyen Adriano, Şenol Güneş'in görev vermesi halinde bu karşılaşmada sahada olacak.



Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu:



Saat: 21.45



Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Youssef, Veysel, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Murillo, Neumayr, Trezeguet, Adem.



Beşiktaş: Fabri, Beck, Pepe, Tosic, Caner, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk.



Yedekler: Tolga, Mitrovic, Adriano, Necip, Medel, Fatih, Lens, Orkan, Mustafa, Negredo.



