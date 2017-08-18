Kasımpaşa - Beşiktaş
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu ikinci hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Beşiktaş'ı ağırlıyor
Kartal, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Siyah-beyazlılar, 21.45'te oynayacağı zorlu karşılaşmayı kazanarak üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Antalyaspor'u 2-0 yenerek sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, bunu Kasımpaşa karşısında sürdürmeyi hedefleyecek. Siyah-beyazlı ekip, rakibini mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini almaya çalışacak.
Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu:
Saat: 21.45
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Youssef, Veysel, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Murillo, Neumayr, Trezeguet, Adem.
Beşiktaş: Fabri, Beck, Pepe, Tosic, Caner, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk.
Yedekler: Tolga, Mitrovic, Adriano, Necip, Medel, Fatih, Lens, Orkan, Mustafa, Negredo.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:47
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Ulusoy’la yenilgi yok
Toplam 2
Yorum
BJK'I ÜZME ULUSOY..:-)) SAKIN BJK'I ÜZMEYİN SONRA BAŞKAN DÜNYAYI AYAĞA KALDIIRIR..:-))) PENALTINI HAZIRLADIN MI ? :-)))
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Ulusoy’la yenilgi yok
Toplam 2
Yorum
sz Talimatı yerine belli etmeden getirin.Bu kadar BjKnin üstüne oynamayın.Topu topu 5 kolay maç yönetmiş.Milleti iyice hırçın yapmayın
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Vardar yarası!
Toplam 87
Yorum
cok cok dogru bir yorum. Terim onu defansta oynattiginda yine kötü hatalar yapmisti. Bunu göremeyen biri, allah bilir daha neleri görmüyordur
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