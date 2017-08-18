 Kasımpaşa - Beşiktaş – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    Kasımpaşa - Beşiktaş

    Kasımpaşa - Beşiktaş

    Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu ikinci hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Beşiktaş'ı ağırlıyor

    Kartal, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Siyah-beyazlılar, 21.45'te oynayacağı zorlu karşılaşmayı kazanarak üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Antalyaspor'u 2-0 yenerek sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, bunu Kasımpaşa karşısında sürdürmeyi hedefleyecek. Siyah-beyazlı ekip, rakibini mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini almaya çalışacak.

    Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu:

    Saat: 21.45

    Stat: Recep Tayyip Erdoğan

    Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Youssef, Veysel, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Murillo, Neumayr, Trezeguet, Adem.

    Beşiktaş: Fabri, Beck, Pepe, Tosic, Caner, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk.

    Yedekler: Tolga, Mitrovic, Adriano, Necip, Medel, Fatih, Lens, Orkan, Mustafa, Negredo.

    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:47
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