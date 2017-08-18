İşte Süper Lig'de 2.hafta programı
Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 2. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
21.45 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
Yarın:
19.00 Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
19.45 Bursaspor-Alanyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
21.45 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)
21.45 Osmanlıspor-Galatasaray (Osmanlı)
20 Ağustos Pazar:
20.00 Kayserispor-Göztepe (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
21.45 Antalyaspor-Akhisar Belediyespor (Antalya)
21 Ağustos Pazartesi:
21.45 Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediye)
TFF 1. Lig
Bugün:
19.45 Denizlispor-İstanbulspor (Denizli Atatürk)
21.45 Manisaspor-Samsunspor (Manisa 19 Mayıs)
Yarın:
19.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Balıkesirspor Baltok (Elazığ Atatürk)
20.00 Giresunspor-Adanaspor (Giresun Atatürk)
21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (5 Ocak Fatih Terim)
20 Ağustos Pazar:
19.45 Eskişehirspor-Elazığspor (Yeni Eskişehir)
20.00 Altınordu-MKE Ankaragücü (Bornova)
21.45 Gazişehir Gaziantep-Gaziantepspor (Gaziantep)
21 Ağustos Pazartesi:
19.45 Ümraniyespor-Boluspor (Atatürk Olimpiyat)
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:56
-
Aykut Kocaman: Bazı şeyler ters gidiyor
Toplam 51
Yorum
Vizyonsuzluque Aykut Kocaman hiçbir zaman bu takıma göze hoş gelen futbol oynatamadı. En iyi kadroyu versen de yapamaz. Büyük takım hocası değil.
-
Vida yoksa Dragovic
Toplam 1
Yorum
pepe beklentiyi karşılamayan oyuncunun beşiktaşta işi ne beşiktaş ta mı beklentiyi karşılayacak kendini ispat etmiş etmiş oyuncu lazım mitro gibi
-
Volkan Şen Kartal yolunda
Toplam 2
Yorum
pepe bi fayda sağlamaz
İşte Süper Lig'de 2.hafta programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.