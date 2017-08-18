 İşte Süper Lig'de 2.hafta programı – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    İşte Süper Lig'de 2.hafta programı

    İşte Süper Lig'de 2.hafta programı

    Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 2. hafta maçlarıyla devam edilecek.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

    Süper Lig

    Bugün:
    21.45 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

    Yarın:
    19.00 Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

    19.45 Bursaspor-Alanyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

    21.45 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

    21.45 Osmanlıspor-Galatasaray (Osmanlı)

    20 Ağustos Pazar:
    20.00 Kayserispor-Göztepe (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

    21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

    21.45 Antalyaspor-Akhisar Belediyespor (Antalya)

    21 Ağustos Pazartesi:
    21.45 Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediye)

    TFF 1. Lig

    Bugün:
    19.45 Denizlispor-İstanbulspor (Denizli Atatürk)

    21.45 Manisaspor-Samsunspor (Manisa 19 Mayıs)

    Yarın:
    19.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Balıkesirspor Baltok (Elazığ Atatürk)

    20.00 Giresunspor-Adanaspor (Giresun Atatürk)

    21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (5 Ocak Fatih Terim)

    20 Ağustos Pazar:
    19.45 Eskişehirspor-Elazığspor (Yeni Eskişehir)

    20.00 Altınordu-MKE Ankaragücü (Bornova)

    21.45 Gazişehir Gaziantep-Gaziantepspor (Gaziantep)

    21 Ağustos Pazartesi:

    19.45 Ümraniyespor-Boluspor (Atatürk Olimpiyat)

    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:56
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