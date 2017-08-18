Beşiktaş yara aldı

Son iki sezondur Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-1 kaybeden Beşiktaş rakibi karşısında deplasmandaki şanssızlığını yine kıramadı.

Sezonun ikinci haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kemal Özdeş'in ekibine konuk olan siyah-beyazlılar sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı ve üst üste 3. sezonda da Kasımpaşa deplasmanında kazanamadı.

Siyah-beyazlılar Babel'le öne geçti. Ev sahibi ekip Bu gole Kasımpaşa Nemayr'la cevap verdi. Anderson Talisca 34. dakikada attığı kafa golüyle takımını soyunma odasına 2-1 önde götürdü. 79. dakikada sahneye çıkan Trezeguet attığı klas golle maçın skorunu belirledi: 2-2.

Taraflar bu sonuçla sahadan 1'er puanla ayrıldı ve iki takımda 2. haftayı 4 puanla kapadı.

Siyah-beyazlılar gelecek hafta sahasında Bursaspor'u konuk edecek.

Kasımpaşa ise Akhisar deplasmanına gidecek.

BABEL, ESKİ TAKIMINA KARŞI GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş, 7. dakikada Babel'in golüyle 1-0 öne geçti. Tosic'in derinlemesine pasında Cenk Tosun ceza sahasına hareketlendi, Cenk'in pasında Babel kale ağzında topu ağlarla buluşturdu. 2 sezon Kasımpaşa forması giyen Ryan Babel, geçen sezon olduğu gibi yine eski takımına karşı gol sevinci yaşadı.

NEUMAYR ÖRÜMCEK AĞLARINI ALDI!

Kasımpaşa, Marcus Neumayr'ın müthiş golüyle Beşiktaş karşısında 1-1 beraberliği yakaladı. Avusturya asıllı Alman oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı plase vuruşu kaleci Fabri'yi çaresiz bıraktı.

CANER ORTALADI TALİSCA BİTİRDİ

Beşiktaş, 34. dakikada Talisca'nın attığı gol ile yeniden öne geçti. Caner Erkin sol kanattan ortasını yaptı, ceza alanı içinde Talisca'nın şık kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.

CENK NET FIRSATI HARCADI

57' dakikada Oğuzhan'ın ara pasında Babel kaleci Ramazan'ı geçtikten sonra pasını Cenk Tosun'a çıkardı. Cenk Tosun topu dışarıya gönderdi.

LENS VE MEDEL OYUNDA

Teknik direktör Şenol Güneş 75. dakikada iki oyuncu değişikliği birden yaptı. Oğuzhan ve Quaresma kenara alınırken, Medel ve Lens oyuna dahil oldu.

TREZEGUET UZAKLARDAN FABRİ'Yİ AVLADI

Temposu düşen son bölümde Kasımpaşa 79. dakikada Mısırlı yıldızı Trezeguet'in uzaklardan yaptığı vuruşla Beşiktaş karşısında eşitliği yakaladı. Kasımpaşa ilk golde olduğu gibi yine ceza sahası dışından gelen vuruşla golü buldu. Trezeguet ceza sahası dışından çok sert vurdu. Bu şuta hazırlıksız yakalanan Fabri pozisyon hatası yaptı ve bu şuta uzanamadı. Skora tekrar denge geldi.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.